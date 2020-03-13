新冠肺炎疫情干擾 全球晶片龍頭博通對展望轉趨保守

又一半導體大廠對全年景氣展望轉趨保守，博通（Broadcom）公布第一季財報低於分析師預期，執行長Hock Tan表示，新冠肺炎疫情雖未影響第一季業績表現，不過，因疫情讓全球市場能見度降低，需求不確定性加劇，因此，撤回先前公布年度財測展望。此舉使得博通盤後股價重挫7%。

全球晶片龍頭博通於美股盤後公布會計年度第一季財報（截至2月2日），營收 58.58億美元，年增1.19%，低於華爾街分析師預估的60億美元；毛利率 55.7%優於一年前的55.4%及前一季54.6%；稀釋後每股純益5.25 美元，低於分析師預期的5.34 美元，也低於去年同期5.55美元。

Hock Tan表示，雖然全球半導體基本面持續好轉，但新冠肺炎疫情使得產業能見度降低，需求不確定性加劇，疫情讓遠距辦公的硬、軟體業者受惠，越來越多人轉為在家工作，需要頻繁使用網路和雲端演算等服務，雲端資料中心等基礎設施的銷售額不僅不會少，反而可能會增加。

因景氣展望充滿不確定性，博通撤回先前對2020年財測數字，直到疫情減緩；先前預期2020年度營收在245億至255億美元之間。博通預測第二季營收57億美元，上下波動1.5億美元，低於市場預期59.5億美元。

博通在全球半導體營收排名第一大，重要客戶除了蘋果、三星之外，亦是華為主要供應商，該公司約三分之一產品銷往中國大陸，去年受到美國政府對中國禁令，成長幅度減緩，今年又遇新冠肺炎疫情干擾，擾亂了全球貿易和供應鏈，同時抑制了對軟硬體需求。