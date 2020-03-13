鴻海復工 進度超預期

鴻海集團創辦人郭台銘昨(12)日表示，他現在不擔心中國大陸的復工問題，因為集團在大陸、越南與台灣的復工進度，超乎預期與想像。美國威州廠進度超前，因為大家要分散供應鏈，疫情反而對威州工廠有幫助。

郭台銘說，他不擔心大陸復工，大陸復工進度超乎預期與想像，算平順，他擔心日本與韓國供應鏈。前天他與美國開會，集團在墨西哥與威州的工廠要開始大量生產，發現DRAM有漲價趨勢，面板供應有點緊。大陸、越南與台灣有超乎預期的良好復工效果，他反而擔心韓國與日本，想要建立多一點庫存。

郭台銘說，現在大家喊要分散供應鏈，兩三年前他就看到了，美國人也說不能把雞蛋放在同一個籃子。美國與墨西哥都可以產能分散，將來區域生產是趨勢。

郭台銘交棒鴻海董事長劉揚偉後，昨天稱讚他做得非常好，尾牙時知道疫情非常嚴重，湖北回來的員工不能參加年終晚會，更做好相關防疫措施。