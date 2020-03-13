郭台銘：老美不出門 衝擊經濟

近期全球股市崩盤，經濟環境劇變，經濟不確定的風險大幅升高。鴻海集團創辦人郭台銘昨（12）日表示，美國占全球消費市場40%的消費量，是拉動全球經濟的火車頭，若因肺炎疫情，導致美國人不出門，才是影響美國市場與全球經濟的關鍵因素，疫情對供應鏈的影響反而是其次。

郭台銘昨天到愛物園祭拜亡妻林淑如，談到近期經濟狀況。他說，劉董事長（鴻海董事長劉揚偉）做得「比我還要好」，現在鴻海在美國市場最大幾個客戶，都無法倖免，這不是單一公司的事情，而是全球經濟面臨很大挑戰。

他說，美股大跌主要原因是油價，任何經濟組織面臨到涉及自身利益，會以各自立場盤算，油價才是這次股市大跌的最大原因。其次是，經濟都有輪迴，2020年就算沒肺炎疫情，經濟也可能下修。 圖／經濟日報提供

他認為美國市場能否繼續保持成長，大家是否消費最重要。美國是拉動全球經濟的火車頭，美國經濟靠觀光客消費不大，而是靠本身每一個人消費，美國有將近3.5億人口，是高消費族群，若他們不出門，對美國市場與全球經濟才是關鍵因素。至於疫情造成供應鏈影響，反而是其次。

郭台銘說，鴻海是做硬體的，消費者買東西晚幾個月還會再買，工廠產能掉了兩三周，往後幾個月加班調整，應該會補得回來。市場面是不是持續增長是觀察重點，現在不是供應不了的問題，是「消費者有沒有消費」。

他說，目前來看，電子產品還好，但旅行社、交通運輸及服務業已受到影響，因為房間若預訂的人不來住，沒法買上賣給別人，或等下一個月再來，比較缺乏彈性，這些產業需要政府幫助。美國參眾兩院現在也在協助產業，希望政府投資基礎建設之外，還要增加人民的消費，刺激消費，甚至減稅讓大家消費。

他說，現在面臨兩難，大家不願意出門，只在家裡消費，少去商店、也不購物。但就像NBA球賽，有觀眾在現場打氣，比賽才有味道，不是看電視可以比的。如果美國經濟不能發動，對全球經濟傷害很嚴重。他說，希望美國總統川普盡量刺激民眾經濟，美國人在做好防範基礎下多消費。