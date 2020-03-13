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企業變革／林保雍 從客戶端思維嗅到商機

經濟日報 / 何佩儒
神腦國際總裁林保雍 本報系資料庫
神腦國際總裁林保雍 本報系資料庫

神腦是台灣最大的手機通路商，因應電商、行動購物潮流，近年積極展開O2O（線上到線下）串接，去年底起除了O2O，還新增了2R（Retail）平台。有別於傳統電商平台，神腦希望招募不同領域具人脈的銷售人員投入線上創業，並將產品線從通訊產品，延伸到智慧家電、保健食品等，期帶動新型態的商業模式。

打造新型態商業模式

過去消費者買手機、買配件、辦門號、修手機，主要仰賴實體通訊門市。在通路為王的年代，有門市代表有營收，愈多門市代表會帶來更多營收。隨著電商興起，許多消費者可以直接在線上買手機、挑配件，連維修都可以宅配到府收送，門市的成本逐漸變成負擔，因此許多實體門市擴大銷售的產品，以提高坪效。

面對智慧手機市場飽和，電信、手機業者價格競爭激烈，身為手機通路龍頭，神腦也亟思轉變。神腦總裁林保雍表示，神腦「2R線上創業平台」已經準備了兩、三年，有別於傳統電商平台的線上開店模式，神腦所建立的平台，將負責金流、物流，因此創業者不會有庫存、資金積壓問題。

例如擁有人脈的保險業務員加入這個平台後，除了原來的保單，還可以銷售健康相關產品，如具健康監測的智慧手表或保健食品，只要是透過這個業務員介紹到神腦平台購買產品，業務員就可以獲得分潤。

除了個人可以加入2R創業平台，林保雍分析，以通訊行來說，也想多賣一些產品，例如，智慧家電產品，但光是擺設的空間、庫存、資金積壓或採購談判籌碼等，就讓這些通訊行卻步。

虛擬貨架銷售更多元

神腦多年來累積了眾多經銷夥伴，也有足夠的談判籌碼，通訊行的銷售人員因應消費者的需求，銷售更多樣化的商品。同樣的，神腦門市人員也可以將葉黃素等保健食品當成配件，用平板展示銷售，如同虛擬貨架，帶動門市有更多元的銷售品項。也就是運用神腦現有的資源，延伸應用新的項目。

隨著5G時代來臨，林保雍認為，5G商轉後將帶來物聯網（IoT）尤其是智慧家電的商機，因此神腦也打造智慧生活館二代店，主要以情境體驗為主，協助消費者進行智慧家電的規畫與整合。因為智慧家電的銷售與過去左手進、右手出的傳統銷售模式不同，需要更多的體驗與整合。

對林保雍來說，神腦今年來自線上的營收有多少占比並不是重點，而是要從客戶端的思維，客戶在哪邊買比較方便，就設法提供更方便的服務，神腦的目的不在衝流量，而是希望將既有的400萬個會員經營好，這些會員不管是買手機或修手機，都曾跟神腦互動過，留住這些會員，提供他們好的商品，才是神腦的目標。

神腦 智慧家電 智慧手機

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