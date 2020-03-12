經部疫情產業關懷座談 PCB業者：Q1整體掉2成

經濟部長沈榮津找四大產業舉行「產業關懷座談」，今（12）日首場邀請ICT業者，由經濟部長沈榮津與行政院政務委員龔明鑫共同主持。沈榮津指出，業者說大陸廠的復工率將達八成，台灣廠也有轉單效應，也提出三請求，包括人力、運輸、和進出口通關。

為關懷產業受到疫情的衝擊情況，經濟部陸續舉辦「產業關懷座談」，今日首場出席業者包括台北市電腦公會、電電公會、台灣電路板協會、台灣顯示器產業聯合總會，電子五哥的和碩、廣達、緯創，半導體產業的力晶及日月光等也皆與會。

台灣電路板協會理事長、欣興電子PCB總座李長明表示，他在會中提出放寬加班時數和外勞比例、航點復飛、工業用口罩不足，以及海關出口提高便利性等需求。他預估，PCB產業第一季台灣、中國合計大概會損失兩成，不過國外客戶訂單會從大陸移出，確實有轉單效應。至於紓困預算夠不夠，他笑說「是有點少」，不過「不無小補」。

力晶集團董事長黃崇仁指出，台灣疫情都在控制之內，製造業確實有受影響，但嚴重性不如旅遊、飲食、旅館等傳統產業來得大，製造業這幾個月的資金需求，政府有努力幫忙。

他認為，台灣製造業的衝擊會在四月底前逐漸緩和，不過歐美的疫情仍是變數，以台灣晚大陸一個半月爆發、和病例增加數放緩的時間來看，大概還要等三、四個月以後，估計到六、七月，全世界慢慢都會緩和，這也是為什麼東京奧運說要辦。

在大陸疫情影響上，黃崇仁說，半導體業「生意一樣好」，沒有掉單，而且因為半導體全年無休，沒有受到停工衝擊，但封裝廠、PCB、面板業者由於缺工，影響較大，現在大陸正想盡辦法恢復，這對台灣是好處，這是非常直接的經濟上的效益。