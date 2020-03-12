鴻海集團將在美國生產口罩？郭台銘：我不能透露
針對鴻海集團陸續在大陸台灣與日本等地生產口罩，隨著美國新冠肺炎疫情案例增加，集團是否會在美國生產口罩?鴻海集團創辦人郭台銘今（12）日表示，這必須讓鴻海與夏普的董事長來發言，他不能透露。
郭台銘說，現在的關鍵是，全世界的口罩中間關鍵材料缺貨，生產口罩，要如何掌握關鍵技術？因為集團有很強的健康醫療團隊可以檢測。
他指出，若是在美國生產口罩，美國人戴的口罩與台灣人的尺寸不一樣，而且美國人要看球賽，要吃東西，口罩拿上拿下，不方便，美國過去是口罩大國，像3M就全球領先，並在威州有四個工廠，當然美國現在口罩也會不夠，但美國會不會因為這次疫情，養成戴口罩習慣？他不知道，這需要時間證明，集團已經做某種程度的考慮與規劃。至於是否美國生產口罩？就讓鴻海與夏普來發言，他不能透漏。
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