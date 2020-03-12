遠距工作成趨勢 微軟提出五大智慧資安防護觀察

隨著雲端服務、AI技術、物聯網等新興科技的迅速發展，興起一股遠端辦公浪潮，微軟指出，在部署遠距協作工具之餘，智慧資安同等重要。微軟發布五大資安觀察，包括AI將成為資安的雙面刃；供應鏈資安更加重要；公有雲資安防護重要性與日增加；密碼的減少和零信任系統的興起；以及資安攻擊應提升為國家層級。

根據微軟2019年的智慧資安報告，儘管全球企業組織遭受勒索軟體的攻擊頻率已減少73％，但亞太地區仍高於全球平均40%，釣魚郵件、勒索軟體攻擊事件仍然頻繁。

微軟呼籲，台灣企業應重視各種遠距協作形式帶來的潛在威脅，提前部署企業安全檢測保護、端點安全防護、及惡意攻擊檢測等資安方案，在轉變工作型態的同時，透過智慧偵測與回應進行更完整的資料保護。

微軟指出，每年投入超過10億美元用於打擊網路犯罪，從進階持續性威脅(APT)、巨量DDoS攻擊、勒索軟體，與每天都在發生的資料外洩資安事件等，微軟每個月掃描超過4,700億封電子郵件以檢測網絡釣魚威脅和惡意軟件，據統計在2018年數據洩露的數量已達到12億；在不到10年的時間裡，曝光的記錄數更增長了27倍以上，平均耗費成本總計為400萬美元。