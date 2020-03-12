消費者出門了！百貨業者放下心中大石

不畏新冠肺炎疫情影響，中友百貨喊出「正常生活、積極防疫」，在推出許多防疫措施的條件下照常舉辦28週年慶，預購首日業績順利衝破1億元，表現恢復往常水準，也讓百貨業者放下不安的心中大石。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，就今日的觀察發現，來店顧客人數雖然沒有以往多，但是提袋率估計約提高三成，顯示出來店客都是已經抓好選購目標專程過來的。

中友百貨也施行多年的電子贈獎系統，舉凡滿千送佰、刷卡滿額禮、業種加碼送等，全都是自動轉入中友APP，顧客除了省去排隊時間，在這疫情嚴峻的敏感時刻特別發揮功效，減少許多面對面接觸的機會，對顧客來說保障相對提高；中友購物網業績也較去年提高超過二倍。

簡聰政表示，中友購物網今年提高商品數量到2萬件之多，加上全站免運、登入就送6,600元折價券可立即折抵，對於不想出門又有購物需求的民眾來說，是很好的選擇。

中友28週年慶除了滿千送佰及刷卡滿額禮，即日起至15日推出持中友APP單筆消費滿999元，即可兌換「倍潔雅衛生紙12入/串」或「電子購物金100元」，每日限量2,500份，首日活動在下午即已兌換完畢。

其中，衛生紙比例高達六成之多，顯見民生用品對於婆婆媽媽們來說，仍具有很大魅力。

除此之外，中友28週年慶還推出「消費1元天天抽大獎」活動，13日起至23日，每天在中友FB粉絲專頁直播抽獎，實體百貨及中友購物網各抽出11名可獲得市價3萬7,999元的iRobot掃地機器人，觀看FB直播人數超過1,000人以上，再加抽觀看獎可獲得最新型旋轉氣炸鍋，不用消費也有機會抽到大獎。