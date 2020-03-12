賽靈思推新品 採台積7奈米製程打造

FPGA晶片大廠賽靈思（Xilinx）針對網路與雲端加速，推出全球頻寬最大與運算密度最高的自行調適平台Versal Premium，是其Versal ACAP產品組合的第三大產品系列，預計將於2021上半年開始向早期試用客戶送樣，並於2022年上市。

賽靈思指出，其Versal為業界首款自行調適運算加速平台（ACAP），全新Versal Premium是以台積電7奈米製程技術打造。Versal Premium 系列可提供比當前FPGA高3倍的傳輸量，並提供目前部署主流FPGA兩倍的運算密度，是基於目前正在供貨的Versal AI Core與Versal Prime ACAP系列產品所打造。

賽靈思表示，針對下一代網路與雲端部署，Versal Premium在硬體與軟體開發人員都能輕鬆進行編程的可擴充平台上，提供卓越的頻寬與運算密度，從而達到加速最佳化，並大幅降低整體擁有成本（TCO）。Versal Premium系列可幫助超大規模資料中心用戶，為多元化資料中心作業負載達到最高加速效果。