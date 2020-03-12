奧圖碼Optoma P1 奪德國2020紅點設計最佳產品設計獎

德國紅點設計獎(redot design award 2020) 3月揭曉最佳產品設計獎，中光電旗下奧圖碼「Optoma P1 智慧4K雷射超短焦家庭劇院」評選為2020最佳產品設計獎的殊榮。

奧圖碼至今Optoma P1 全球已獲獎無數包含日本GOOD DESIGN、德國iF Design award、台灣精品銀質獎，受到國際海內外設計評選機構與消費者肯定。

至今超過60年歷史的德國紅點設計獎 ( Red Dot Design Award )，為世界規模最大並享譽全球的設計競賽之一，享有「工業界奧斯卡」之美名，其中競賽分成產品設計、傳達設計、概念設計共 3 種獎項類別，每年平均皆有 60 個國家以上、1 萬 7,000 件作品參與競賽，競爭非常激烈。

紅點設計國際評審團說道：「特別將這獎項授予設計極具出色的產品 — Optoma P1」。

奧圖碼亞太區協理吳俊佑表示，此獎項所代表的意義不僅是參賽類別中最傑出的作品之一，更是對奧圖碼設計團隊莫大的鼓勵與肯定。同時也替新一代奧圖碼Optoma品牌設計寫下歷史的新猷。

Optoma P1 智慧4K 雷射超短焦家庭劇院，採用最新DLP DMD 晶片，僅需約26公分 (牆面到機身背面的距離) 即可輕鬆投出百吋大畫面，完整呈現830萬有效像素顯示，符合美國消費技術協會(CTA) 所規範的4K UHD解析度標準，搭載HDR10 與HLG 獨家優化技術，以及高達121%色域覆蓋率，精準表現豐富的色彩且帶來更多景深、細節與層次感。呈現真4K 高畫質，更結合經過NuForce 專業聲學團隊獨家研發的劇院級的內建喇叭，影音雙重極致表現無懈可擊。除了影音體驗外，時尚簡潔的產品設計，完美地成為居家設計的一部分。

不僅僅是高級家庭劇院，更是家庭媒體中心；SMART+ 智慧功能同時支持Google Assistant與Alexa AI語音助理，透過IFTTT雲端整合服務，結合娛樂和訊息中心緊密地與使用者聯繫，同時為用戶帶來全新的沉浸式視頻和音頻體驗。無論在自家客廳、餐廳、書房還是臥室，都能輕鬆擁有智慧家庭娛樂享受。