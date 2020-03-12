防疫概念股 紘康測溫槍應用訂單已滿到7月

IC設計廠商紘康（6457）近期因新冠肺炎帶來的測溫槍應用需求，相關微控制器（MCU）訂單暴增，法人指出，該公司陸續接獲客戶端共超過1,300萬顆測溫槍應用訂單，能見度已達7月。

紘康主要有三大業務，包括其中鋰電池管理晶片占去年業績比重約45％至50％，健康量測晶片占比約二成多，另外，其他混合訊號晶片的占比也有二成多。若單獨列出測溫槍應用的業績，占其去年整體營收比重約9％至10％左右。

據了解，去年紘康的測溫槍相關MCU出貨量約超過500萬顆，從今年農曆新年假期前，訂單情況就開始升溫。法人表示，另一家MCU廠盛群從農曆年假期後接獲的測溫槍應用訂單約1,300萬顆，而紘康近期相關訂單情形似乎更好，訂單量已超過1,300萬顆。

法人認為，測溫槍應用需求大增，對於紘康今年的營運表現應有助益，預期將會是最大的成長動能，業績占比也會拉高，不過最終增益幅度能有多大，還需觀察疫情變化。