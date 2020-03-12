郭台銘教你四招防疫 口罩手帕洗手加上運動
面對新冠肺炎疫情在全球有擴散的趨勢，鴻海（2317）創辦人郭台銘是如何防疫呢？郭台銘今（12）日表示，除了戴上口罩外，也需要帶手帕，勤洗手、並且勤運動。
郭台銘表示，小學三四年級就勤洗手，而且一定要帶手帕，這是很好的習慣，11歲與5歲的女兒現在上學，都要戴口罩，而且自己小時候上課，一定要戴口罩，那時的口罩黑黑的，中間還有洞，戴口罩對郭台銘來說，不是新鮮的事情。
那時因為各種霍亂、各種疫情，郭台銘從小學開始，要檢查書包，其中手帕與口罩都是必須檢查的項目，因此，這些習慣，對郭台銘來講，平常早已經養成。
另外，郭台銘透露，他喜歡運動，常常到象山一周去爬山兩次，常被民眾拍到，禮拜天他會打高爾夫球，因為運動很重要，至於在家哩，所有吃的東西都要消毒，他一直很注重衛生，空氣也很重要，他說，夏普有推出很好的推空氣清淨機，最近在日本，銷量超過七成，要善用科技工具，保持良好習慣，對健康都有幫助。
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