郭台銘：防疫團隊應持續凝聚力量 發展大健康產業

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日表示，台灣這次的防疫做得很好，證明了自己的科技實力，像行政院政委唐鳳、衛福部部長陳時中與陳建仁副總統，他們的實力告訴我們，台灣在大健康產業絕對是未來，不要因為疫情中斷，讓好不容易凝聚起來的力量散掉，繼續研發癌症的治療與新藥，讓台灣站在世界的先鋒。

郭台銘表示，雖然不在其位不謀其政，但他覺得台灣這次防疫做得很好，因為國外都願意來跟台灣學習，台灣現在有沒有加入WHO不重要，重要的是現在都在跟台灣學習，外界認為，台灣應該要是WHO的一員，可以參加會議，在會議裡發牢騷，但我覺得，不要浪費時間，若台灣的健康醫療界做的不錯，世界上的媒體會傾聽台灣做甚麼，說不定台灣所做的（防疫）規則，將來可以拍成短片，甚至邀請全世界各大媒體來採訪，變成最好的宣傳。

郭台銘強調，OPEC還能控制世界的油價嗎？世界已經在變了，WHO有那麼重要嗎？反而你的所作所為，讓大家看到你，報導你，你的方法讓大家學習採用，比參加會員，坐在那邊繳費還要好，台灣這次做得非常好，他對台灣防疫團隊致上最高敬意。

郭台銘表示，這次他到美國看很多新創公司，並到了聖荷西、威斯康辛與洛杉磯等地方，他在洛杉磯看了一些新創公司，這些公司本來就是關在家裡做，現在也不用出去了，因為不用推廣，反而可以專心做事，他本來規畫到以色列，現在不能去了，但可以透過視訊會議。

郭台銘表示，在我家裡率先使用8K視訊會議，並與台灣日本美國大陸四個地方做視訊會議，不出國有時反而讓大家產生另外一種科技，加上5G來臨，頻寬夠，低延遲，這對發展數據移動科技的應用反而比較快，他昨天也與台大醫療團隊開會，了解乳癌、白血病與幹細胞等狀況，做了哪些東西。

郭台銘透露，我們要做下一代新科技生命的研發，有很多新科技應用在健康醫療上面，這是我自己主持，要推動大健康產業，台灣防疫做得好，讓防疫與大健康結合，例如癌症的防治，因為每一年癌症的數量都在增加，國家是不是能有更好的癌症治療方式？以台灣的科技實力，加上醫生的實力，台灣應該往這方向發展，也可以緩解健保的負擔。