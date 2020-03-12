郭台銘：供應鏈是其次 美國才是影響全球經濟關鍵因素

針對近期全球股市崩盤，經濟環境劇變，導致不確定性因素變得非常高?鴻海創辦人郭台銘今（12）日表示，新冠肺炎疫情對供應鏈造成的影響，反而是其次，美國佔全球消費市場40%的消費量，是拉動全球經濟的火車頭，若美國人不出門，將會是影響美國市場與全球經濟的關鍵因素。

郭台銘今日到愛物園祭拜亡妻林淑如，針對近期全球股市崩盤與經濟不確定性的升高，他發表以上看法。他說，我們劉董事長（鴻海董事長劉揚偉）做得比我還要好，這次美國市場，我們最大幾個客戶，都無法倖免，這不是單一公司的事情，而是全球經濟面臨很大挑戰。

郭台銘表示，這次美國股市大跌，主要原因並不是肺炎的疫情，而是在油價，因為油價的戰爭，任何經濟組織面臨到各自利益時，都會有各自立場盤算，油價是影響這次股市大跌最大的原因。

第二、他說，本來經濟都有輪迴，是不是經濟到重新修訂的時候，2020年就算沒肺炎疫情，經濟也可能下修，這是從股市面來看。

第三、他指出，美國市場能否繼續保持成長，大家是否消費?美國佔全球消費市場40%消費量，是拉動全球經濟的火車頭，若美國人不再消費，美國人靠觀光客消費的並不大，美國是靠本身每一個人消費，美國有將近3.5億人，是高消費族群，若他們不出門，對美國市場與全球經濟才是關鍵因素。至於疫情造成供應鏈影響，反而是其次。

若需求面若有問題，這是短期還是長期問題？郭台銘表示，我們做硬體的公司，買東西晚幾個月還會再買，工廠產能掉了兩三周，往後幾個月加班調整，應該會補的回來，至於市場面是不是能持續增長，是觀察重點，現在不是供應不出來的問題，而是消費者有沒有消費。

郭台銘表示，目前來看，電子產品還好，但是旅行社交通運輸及服務業，有受到影響，不能說今天房間因為預訂的人不來住，就可以賣給別人，或是下一個月再來，它們彈性比較沒有，這些都需要各國政府的幫助，像是美國參眾兩院也在協助，希望政府投資基礎建設之外，還要增加人民的消費，刺激消費，甚至減稅讓大家消費。

郭台銘強調，現在面臨兩難，大家不願意出門，只在家裡消費，少去商店，也不購物，像NBA的球賽，球員有觀眾在現場打氣，才有味道，不是看電視可以比的，美國運動經紀是很大一塊；如果美國經濟不能帶動，對全球經濟傷害是蠻嚴重的，希望美國川普總統，盡量刺激經濟，美國老百姓也能夠在做好防範基礎下，能多消費，用各種消毒，把空氣傳染做好。

另外，有一點郭台銘有信心，他認為美、中兩國都在發展疫苗，利用全世界科技與醫療的力量，哪一天疫苗就出來了，這件事情就會迎刃而解，尤其美國醫學遙遙領先世界，若FDA能加速藥品研發過程，有機會讓疫苗早點推出。