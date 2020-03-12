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晶圓探針卡植針設備供應商創新服務公司 進駐中科

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
Mini LED雷射修復機。圖／業者提供
Mini LED雷射修復機。圖／業者提供

中科管理局今（12）日宣布，全自動先進製程晶圓探針卡植針設備供應商創新服務公司進駐中科，全案初期投資金額8,500萬元，預期將可提升半導體晶圓產業及相關應用領域產業產值，並拓展更多元市場及產業的高端技術服務。

創新服務公司為全球首創全自動先進製程晶圓探針卡植針設備的供應商，其研發製造的MEMS探針卡植針設備、自動MINI LED 雷射修復機及3D手術顯微鏡等產品，已獲台灣龍頭晶圓大廠與國內知名醫療機構的訂單及合作，產品具有極大的未來發展性。

創新服務公司於2014年率先投入晶圓探針卡的研究，並成功開發出全球第一台全自動探針卡植針設備。

這項設備具有自動化AOI檢測系統、雷射掃瞄系統、自動化插針與補插針系統、智能生產監控系統、智能探針進料微整列系統等先進技術，將半導體晶圓植針過程全面自動化，取代傳統人工植針生產方式，大幅提升產線效率。

中科管理局表示，創新服務公司開發的自動MINI LED雷射修復機，採用多組精密視覺辨識系統，搭配全自動化精控雷射融接、除料、補錫與生產系統，具多站合一的修復與檢測功能，為業界領先之技術。

另外，3D手術顯微鏡產品具3D立體影像整合技術及裸視4K 3D顯示器優勢，並已取得國內TDFA及國際CE等醫療銷售許可，為國內第一家銷售3D醫療影像顯微產品公司。

創新服務公司擁有強大的研發能量及技術，除所開發的三大強項產品，奠定該公司在半導體、醫療及光電各領域的市場基礎，更持續精進技術及研發次世代產品。

MEMS自動化探針卡植針設備。 圖／業者提供
MEMS自動化探針卡植針設備。 圖／業者提供

晶圓 半導體

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