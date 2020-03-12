晶圓探針卡植針設備供應商創新服務公司 進駐中科
中科管理局今（12）日宣布，全自動先進製程晶圓探針卡植針設備供應商創新服務公司進駐中科，全案初期投資金額8,500萬元，預期將可提升半導體晶圓產業及相關應用領域產業產值，並拓展更多元市場及產業的高端技術服務。
創新服務公司為全球首創全自動先進製程晶圓探針卡植針設備的供應商，其研發製造的MEMS探針卡植針設備、自動MINI LED 雷射修復機及3D手術顯微鏡等產品，已獲台灣龍頭晶圓大廠與國內知名醫療機構的訂單及合作，產品具有極大的未來發展性。
創新服務公司於2014年率先投入晶圓探針卡的研究，並成功開發出全球第一台全自動探針卡植針設備。
這項設備具有自動化AOI檢測系統、雷射掃瞄系統、自動化插針與補插針系統、智能生產監控系統、智能探針進料微整列系統等先進技術，將半導體晶圓植針過程全面自動化，取代傳統人工植針生產方式，大幅提升產線效率。
中科管理局表示，創新服務公司開發的自動MINI LED雷射修復機，採用多組精密視覺辨識系統，搭配全自動化精控雷射融接、除料、補錫與生產系統，具多站合一的修復與檢測功能，為業界領先之技術。
另外，3D手術顯微鏡產品具3D立體影像整合技術及裸視4K 3D顯示器優勢，並已取得國內TDFA及國際CE等醫療銷售許可，為國內第一家銷售3D醫療影像顯微產品公司。
創新服務公司擁有強大的研發能量及技術，除所開發的三大強項產品，奠定該公司在半導體、醫療及光電各領域的市場基礎，更持續精進技術及研發次世代產品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言