萬寶龍推全罩式智慧耳機 休傑克曼站台

為了解決螢幕烙印問題，及OLED無法在戶外長時間使用的先天限制，蘋果力拱Mini LED其來有自，儘管市場一片看衰噓聲，但已寧靜革命長達五年的Mini LED，下半年起將否極泰來，開始進入收割甜蜜期！

2020-03-12 13:46