萬寶龍推全罩式智慧耳機 休傑克曼站台
科技也是時尚，精品業者萬寶龍今天宣布，在紐約舉辦品牌首款全罩式智慧耳機全球上市發表會，進一步擴大萬寶龍旗下以奢華商務旅客為客群的科技旅遊產品類別。包括萬寶龍品牌大使休傑克曼、演員兼歌手Quincy Brown、演員Dylan Sprouse、超模 Martha Hunt、Emily DiDonato以及歌手兼詞曲創作家Gabriel-Kane Day-Lewis都到場力挺。
萬寶龍表示，MB 01全罩式智慧耳機鎖定具時尚品味的旅行者為目標客群，這類型客群的特色就是追求符合人體工學的設計、極致的舒適感以及萬寶龍工藝品質。全罩式耳機所具備的實用功能使其成為旅行的必備良伴，例如：降噪技術、卓越的音質、Google助理且相容多種藍牙裝置，包括iOS和安卓。
除了全罩式智慧耳機，萬寶龍也已推出多款智慧手表，成功結合精品與科技，吸引消費者目光。
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