郭台銘：鴻海集團在陸復工進度超乎預期

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日表示，目前集團在中國大陸的復工進度超乎預期跟想像，目前都還算平順，目前在供應端，包括大陸、越南與台灣都是超乎預期的效果跟良好，反而是對日本、南韓的供應鏈有一些擔憂；另外，市場面則要觀察美國市場的消費力。

郭台銘指出，在全球各生產基地的復工上，是透過團隊合作來進行，讓每個人都不要得病，如果得病都可以得到救治，有工廠地方提早防患、提早教育，讓大家認知疫情的嚴重性，讓疫情可以得到防控。

郭台銘強調，疫情問題己經變成全球性的問題，大家過去關注的是中國大陸，現在從整個供應鏈來看，「我們反而不擔心中國大陸的復工，在我們復工進度來講超乎預期跟想像，目前復工進度都還算平順」。

郭台銘說：「我們擔心不是大陸本身，擔心的是日本及南韓供應鏈。」他強調，在美國、墨西哥工廠要大量生產，但發現DRAM有漲價趨勢，加上有一些面板的供應，現在經濟變成地球村，疫情是如此，經濟也是如此，目前在供應端，在大陸端，甚至越南，台灣目前是超乎預期的效果跟良好，有良好的復工效果，反而是日本韓國有一些擔憂 。

另外，郭台銘強調，美國擔心的是市場，復工很快如果市場不消費、不旅行、消費者不到外面買東西，大家都在家裡買東西，對整個經濟復甦這才是關鍵。