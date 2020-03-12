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厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

同欣電及早發現、遏止技術外流危機 不影響公司營運

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

同欣電（6271）今（12）日表示，近日在進行內控作業稽核時，發現疑似有陸資企業透過離職人員，試圖挖角相關技術人員並竊取技術資料，幸虧及早發現並逕行舉報後，配合檢調單位全力查辦，遏止技術外流危機；同欣電強調，此一事件為少數離職員工個人行為，對公司營運無重大影響。

同欣電指出，目前不僅是國內利基型多晶模組領導廠商，也是國內最大規模的陶瓷電路板製造商，在CMOS 光學元件領域中，包含未來即將合併的子公司勝麗國際，是僅次於世界級IDM 廠SONY及三星外，全球最大的CMOS 影像感測器專業封裝測試領導廠商。

同欣電強調，公司深耕於高頻、混合及陶瓷電路板相關業務長達46 年，對於影像感測器技術也有將近20年的研發，多年來為維持此獨特的競爭力努力，長期以來成為業界領導廠商暨學習之對象。

近日，在進行內控作業稽核時，發現疑似有陸資企業透過公司離職人員，試圖挖角相關技術人員並竊取技術資料，幸虧及早發現並逕行舉報後，配合檢調單位全力查辦，得以遏止技術外流危機。

同欣電指出，為防堵企業核心技術能力流失，感謝政府檢調單位高度重視此案，公司將全力配合調查；同欣電強調，一向重視及保護公司的智慧財產及營業機密。

如有員工違反相關規定，定會依法訴究，決不寬貸，以維護公司及股東權益。因本案已進入檢調偵辦，基於偵查不公開，不便進一步評論。

同欣電 離職 陸資

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