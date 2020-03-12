郭台銘：陸復工進度優於預期 擔憂日韓供應鏈影響

針對目前供應鏈復工情形，鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日表示，這問題已經是全球性問題，如果從中國大陸供應鏈來看，反而不擔心，目前大陸廠區復工進度超乎預期，還算平順，他不擔心大陸本身，反而是日本與南韓供應鏈。

針對全球新冠病毒疫情，郭台銘提到，昨日與美國開會，討論美國威斯康辛州工廠的面板供應等，現在是地球村，沒有一國家能倖免，經濟和疫情都是如此。

郭台銘今日是到愛物園祭拜亡妻林淑如，隨後對新冠肺炎等與電子供應鏈等議題發表看法。

郭台銘強調，目前越南和大陸廠復工都是超乎預期，反而是韓國和日本有些憂慮（concern）。我們在日本有很大的工廠， 有工廠的地方都能提早防範， 提早教育大家認知這件事情的嚴重性和感染性 。

針對美國NBA宣布停賽，郭台銘提到，這會衝擊美國的運動經濟；談到股價崩跌，郭台銘認為，近期的全球股災問題在於油價，而非經濟本身。

郭台銘表示，美中兩國都在發展疫苗，如果新冠病毒跟當年SARS一樣，突然沒有就沒事，但如果不像上次，很有信心美中兩國對於疫苗研發成功，新冠病毒問題將迎刃而解。