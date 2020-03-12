口罩實名制2.0上路 電商平台讀卡機熱銷

政府頒布「口罩實名制2.0」政策於今（12）日正式上路，民眾可透過健保卡及自然人憑證於網路預購口罩，刺激PChome 24h購物近一周讀卡機商品搜尋量年增率近五倍，相關熱搜關鍵字包括健保卡、讀卡機、晶片、晶片讀卡機、自然人憑證等，近四日晶片讀卡機整體銷量更飆升超過10倍。

網家表示，這顯見民眾為順利預購口罩，使讀卡機採購需求短期內成長顯著，進一步觀察，熱銷價格帶位於200到300元，其中多功能且可隨插即用的USB款式最為熱銷，如EZ100PU多功能IC晶片讀卡機、KINYO晶片金融讀卡機、InfoThink直立式多合一片讀卡機等，可一次搞定線上報稅、網路轉帳、繳費，更是此時預購口罩的必備良品。