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口罩實名制2.0上路 電商平台讀卡機熱銷

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
EZ100PU多功能IC晶片讀卡機。圖／網家提供
EZ100PU多功能IC晶片讀卡機。圖／網家提供

政府頒布「口罩實名制2.0」政策於今（12）日正式上路，民眾可透過健保卡及自然人憑證於網路預購口罩，刺激PChome 24h購物近一周讀卡機商品搜尋量年增率近五倍，相關熱搜關鍵字包括健保卡、讀卡機、晶片、晶片讀卡機、自然人憑證等，近四日晶片讀卡機整體銷量更飆升超過10倍。

網家表示，這顯見民眾為順利預購口罩，使讀卡機採購需求短期內成長顯著，進一步觀察，熱銷價格帶位於200到300元，其中多功能且可隨插即用的USB款式最為熱銷，如EZ100PU多功能IC晶片讀卡機、KINYO晶片金融讀卡機、InfoThink直立式多合一片讀卡機等，可一次搞定線上報稅、網路轉帳、繳費，更是此時預購口罩的必備良品。

PChome 24h購物今日宣布即日起推出「口罩實名2.0 館長推薦」專區，提供各式讀卡機折扣，且4月15日前祭出E-books品牌系列商品任選2件8折優惠活動，提早讓民眾做好口罩預購大作戰的準備。

PChome 24h購物即日起推出「口罩實名2.0_館長推薦」專區，讓民眾做好口罩預購大作戰的準備。圖／網家提供
PChome 24h購物即日起推出「口罩實名2.0_館長推薦」專區，讓民眾做好口罩預購大作戰的準備。圖／網家提供

口罩 健保卡

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