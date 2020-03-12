救經濟！經長與產業界首場座談 電子五哥出席

新冠肺炎蔓延全球，國際油價暴跌雪上加霜，衝擊經濟甚鉅。經濟部長沈榮津今（12）日起將分四梯次密集與產業界座談，瞭解產業想法，制定因應疫情政策依據。

首場產業界座談預計在今日午間展開，由半導體、面板、網通業、資通訊等ICT產業打頭陣，包括電子五哥的和碩、廣達、緯創，半導體產業如日月光、聯電及力晶等10多家業者都將派員出席。

此外，將出席業者還包括電電公會、半導體產業協會、印刷電路板協會、台灣顯示器產業聯合總會及電腦公會；這些協會將彙整會員面臨的狀況，盤點目前最急迫短少的資源，也會有部分其他業者代表與會。

據了解，這波疫情衝擊百業，比SARS衝擊更甚，政府不敢大意。

後續會議也已排定3月13日是民生化工，3月16日是內需型服務業，3月18日則是金屬機電業上場，預計每場約2小時，希望讓產業界暢所欲言，再把產業意見蒐集後彙整到行政院討論。