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防範新冠肺炎入侵 商辦大樓啟動智慧管理

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

全球新冠肺炎疫情發燒，台灣防疫措施當機立斷受國際讚賞，配合中央指揮應變措施，為防範疫情擴散，台灣許多商辦大樓跟上政府政策，開始重新檢視分流管理。

宏國大樓為首家引進智能防疫分流管理系統的辦公大樓，並由宏國關係事業副董事長林鴻明親自指導參與開發，考量如何在現有人力配置的狀態下，透過更數位化的管理模式，高效控管來訪的人流與車流。

近期企業雲端技術服務商SurveyCake攜手中華全球市場調查打造全新的分流管理系統，憑藉著中華全球市場調查研究使用者體驗的專業，結合宏國大樓管理團隊豐富的商辦大樓管控經驗，輔以SurveyCake /25sprout即時技術支援，開發團隊於兩週即研發出適用於多數現有大樓管理機制的數位解決方案，為因應政府政策，即將上線供大樓管理者使用。

訪客於來訪前一日或當日於線上填寫訪客申請表，除了基本訪客姓名、日期以及拜訪公司，其中亦包含健康聲明表，說明個人健康情況，如：是否有咳嗽、發燒等不適症狀，以及14天內是否曾去過境外國家等資訊，訪客資料經核准後即產生一組審核成功QR code，訪客抵達目的地時出示手機填答畫面憑證即可快速進入大樓。

大廳亦擺放QR Code供臨時拜訪的訪客進入系統線上填寫，管理員只需一支智慧裝置，即可辨別及審核該訪客拜訪資格並進行核銷，無需額外採購硬體或進行使用教學，大幅節省管理成本，提供更流暢的人流管理。

此系統還可即時更新訪客填答資訊，大樓內各承租戶可透過獨立後台管理中心，隨時了解來訪人流與其健康申報資訊，並可隨時調整旅遊史規範國家（區域）以及應隔離期間等資訊。此外，訪客憑證為一次性使用，經管理員核銷後即失效，讓每一位進出大樓的人們安心無虞。

為響應全國防疫措施，加強大樓人流管理，同時考量人力成本及使用便利性，進而打造全新的分流管理系統，林鴻明副董事長表示：「企業配合政府管控機制的應變，提早演練及預防，希望能透過此平台高效節省人力資源的耗損、提升訪客來訪之體驗，同時守護大樓用戶的健康。」

透過分流管理系統的線上健康申報平台，協助辦公大樓管理者減少人力成本、加強防疫，提供更順暢的人流管理。近期適逢各校開學，為協助疫情管理，即日起SurveyCake及中華全球市場調查提供企業認養計畫，企業如購買此系統服務，即可指定贈送一間學校單位共享，讓人流管控落實於有此需求的校園中，一同守護國人健康。

疫情 商辦

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