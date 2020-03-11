NCC「華為條款」預計4月上路 損害國家尊嚴就下架

NCC今（11）日在委員會通過「華為條款」修正草案，未來若有任何智慧型手機或其他電信終端設備，在手機本體、說明書、包裝、內建韌體或軟體的螢幕顯示上出現「中國台灣」，若限期未改正，恐遭廢證、「在台下架」，該規定預計將在4月初上路。

華為手機之前被發現有三款在螢幕顯示「中國台灣」，包括HUAWEI P30、HUAWEI P30 Pro、HUAWEI nova 5T，目前已經不在台灣販售。NCC表示，鑒於這些案例，「屬為中共從事具有政治性目的的宣傳，損害我國家尊嚴，誤導或貶損國格」，為維護國家尊嚴，NCC擬修正《電信終端審驗辦法》第20條第2項第4款規定。

未來該規定修正後，如果在手機或電信機上盒等電信終端設備的本體、說明書、包裝、內建韌體或軟體的螢幕顯示，有為中共從事具有任何政治性目的的宣傳標示，經限期改正仍未改正，NCC或原驗證機構將廢止其審定證明，也就不能在台灣販售。該草案經公告14天、委員會再度通過後，就會正式上路，預計4月初可以全面實施。