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一張圖估出8國「病例增長」！網見這疑點：日本不簡單

手機禁標示「中國台灣」法制化 合規大陸手機可登台

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

NCC今（11）日通過修正草案，未來手機、平板設備若在產品與包裝標示「中國台灣」字樣，將禁賣甚至廢止審定證明。之前因採用簽切結書方式，使得標示「台灣」的大陸手機，包括小米、OPPO、realme等手機也因此被「卡關」，在法制化後，將不用簽切結書，符合規定的大陸手機也將「解套」，可以登台銷售。

去年底華為有三款手機因軟體更新後，將系統地區與來電顯示，從「台灣」變為「中國台灣」，NCC發現後要求限期改正，並令違規手機下架，之後並要求所有廠商要簽定切結書。

據了解，除了華為以外的大陸手機廠手機雖符合NCC規定，但切結書上的字眼涉及敏感的兩岸政治解讀，使得各廠遲遲無法簽切結書，影響新機上市規劃，今年以來大陸品牌手機廠新機在台一片靜悄悄。此規定法制化後，沒有切結書問題，符合規定的手機將可上市，預料包括小米、realme等廠商很快會宣布在台上市新機。

手機廠 NCC 華為

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