看好宅經濟 全國電推出電視一日保證到府安裝

看好宅經濟商機，全國電子明(12)日起推出電視一日保證到府安裝。 全國電子表示，疫情延燒，民眾減少外出、待在家裡的時間變長，追劇、看長片等影視娛樂需求增加，也帶動電視銷售持續成長。

全國電子指出，挺全民一起防疫，12日起將於線上購物平台推出「電視一日保證到府安裝」服務，消費者只要在3月12日到31日上全國電子線上購物平台購買符合此活動方案的指定電視機種及適用之安裝區域，就能享受到快速安裝服務。

觀察市場銷售情況，全國電子分享，消費者購買電視時更講究影視效果呈現，不僅4K電視幾乎已占整體電視銷售的九成以上，OLED電視相對過去也有爆炸性的大幅成長，而智慧功能幾乎已是電視的基本配備。加上電視價格越來越親民、視覺呈色越來越好，主流電視尺寸也從55型持續往60型，甚至65型移動。