保證不違規 大陸品牌手機可望再上架銷售

今年以來，中國品牌手機在台灣一片靜悄悄。國家通訊傳播委員會(NCC)今天通過「電信終端設備審驗辦法第二十條修正草案」，在手機的外盒、說明書、系統軟體和韌體、標示「中國台灣」的電信設備有損國家尊嚴，將不發型式認證的審定證明；即使取得證明，但被發現違規，經限期改正還無法改正者將撤銷證明、不得銷售。

NCC表示，因為只是修改「審驗辦法」，公告14天後就生效，生效後隨時檢查手機系統。目前手機業者必須簽切結書，承諾不在系統中標示「中國台灣」。但陸廠品牌業者擔心影響消費者心情，「簽不下去」，導致去年底到現在、新手機都沒法在台灣銷售。手機業者表示，除了特定品牌，其實大家都只標示「台灣」，新規定通過、不需要簽切結書，新品馬上可以銷售。

去年底，華為三款手機P30、P30 Pro 和nova 5T因為更新韌體後，系統標註「中國台灣」，NCC因此提出警告要求改回原設定，華為代理廠商訊崴表示要與原廠溝通，隨後就悄悄下架，NCC則規定手機業者都須簽切結書保證「不得有損國家尊嚴」。因相關規定，今年以來幾乎所有大陸品牌新機都無法在台發表上市，只能銷售多項周邊穿戴或家電商品。