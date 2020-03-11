公平會拍板 達爾併敦南再過一關

達爾（Diodes）併購敦南（5305）案再過一關，公平交易委員會今（11）日召開委員會，認定此案可促進產線互補，提升敦南產能利用率，且市占率增加有限，不致影響市場競爭現況，審議通過兩造結合申請。

公平會表示，美商Diodes擬透過台灣子公司達爾科技取得敦南科技100%股權，依據《公平交易法》第10條規定，屬於必須申報的結合型態，且參與結合的雙方事業，在上一會計年度的銷售額合計達新台幣400億元以上，同樣符合公平交易法第11條規定的申報門檻，業者也依法提出結合申報。

公平會指出，Diodes與敦南均為半導體元件製造商，就結合事業雙方產品水平競爭情況而言，在功率電晶體、整流二極體、放大器和比較器、功率管理IC等產線方面，屬於水平競爭關係；而晶圓代工及封測等市場方面，則屬於垂直整合關係。

公平會認為，兩家業者產品線重疊不大，且部分產線可互補，有助敦南快速提升現有晶圓廠的產能利用率，對整體經濟應有所助益。兩家業者結合後，相關市場的市占率增加有限，又加上競爭廠商多，對於半導體產業不會造成特殊的障礙。

公平會表示，本案經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業，以及上下游交易相對人意見，並綜合研判前揭考量因素，因此依公平交易法第13條規定，不禁止結合。