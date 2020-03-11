蘋果教你這樣幫iPhone消毒 有項清潔劑很母湯
新冠肺炎疫情開始在美國、歐洲蔓延，這些都是蘋果iPhone市占率極高的國家，蘋果（Apple）官網甚至教導果粉如何清潔Apple產品，讓大家輕鬆消毒又能不傷害手機，蘋果更是提醒，「請勿使用漂白劑，避免讓任何開口進水，且不要將Apple產品浸入任何清潔劑。」
蘋果指出，清潔 Mac、iPad、iPhone、iPod、顯示器或周邊裝置的建議和指示，蘋果提供一些適用於所有產品的要訣，建議僅使用柔軟、不起毛絮的布，避免使用粗糙布料、毛巾、紙巾或類似物品。
蘋果提醒，避免過度擦拭，這可能會造成損壞，且要拔掉所有外接電源、裝置和連接線。可以使用70%異丙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭Apple產品堅硬、無孔的表面，例如顯示器、鍵盤或其他外部表面。請勿使用漂白劑。避免讓任何開口進水，且不要將Apple產品浸入任何清潔劑。請勿用於布料或皮革表面。
蘋果指出，請勿讓產品接觸液體，除非特定產品另有說明、請勿讓水分進入任何開口、請勿使用噴霧劑、漂白劑或研磨劑、請勿在物品上直接噴灑清潔劑。
蘋果官網建議的清潔方法：https://support.apple.com/zh-tw/HT204172
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