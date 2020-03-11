快訊

澎湖大空襲：轟炸2小時、投彈200噸的地獄

男不甩居家檢疫！衝高雄要搭機出境 北市開出首張百萬罰單

蘋果教你這樣幫iPhone消毒 有項清潔劑很母湯

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

新冠肺炎疫情開始在美國、歐洲蔓延，這些都是蘋果iPhone市占率極高的國家，蘋果（Apple）官網甚至教導果粉如何清潔Apple產品，讓大家輕鬆消毒又能不傷害手機，蘋果更是提醒，「請勿使用漂白劑，避免讓任何開口進水，且不要將Apple產品浸入任何清潔劑。」

蘋果指出，清潔 Mac、iPad、iPhone、iPod、顯示器或周邊裝置的建議和指示，蘋果提供一些適用於所有產品的要訣，建議僅使用柔軟、不起毛絮的布，避免使用粗糙布料、毛巾、紙巾或類似物品。

蘋果提醒，避免過度擦拭，這可能會造成損壞，且要拔掉所有外接電源、裝置和連接線。可以使用70%異丙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭Apple產品堅硬、無孔的表面，例如顯示器、鍵盤或其他外部表面。請勿使用漂白劑。避免讓任何開口進水，且不要將Apple產品浸入任何清潔劑。請勿用於布料或皮革表面。

蘋果指出，請勿讓產品接觸液體，除非特定產品另有說明、請勿讓水分進入任何開口、請勿使用噴霧劑、漂白劑或研磨劑、請勿在物品上直接噴灑清潔劑。

蘋果官網建議的清潔方法：https://support.apple.com/zh-tw/HT204172

蘋果 Apple 顯示器

延伸閱讀

北市掃墓公車班距班次不變 每四小時消毒一次

法人：若京東方打入蘋果供應鏈 業成可望受惠

蘋果春季發表會出現變數？傳AirPods對台積電減單

檢疫師生全數出關 中山大學送蘋果祝福

相關新聞

台灣之星5G早鳥無痛升級方案出爐！最低月租599元起

迎向5G元年，台灣之星發表全新的5G標誌，同時宣布「5G早鳥無痛升級方案」，即日起不論新舊用戶申辦目前的4G資費方案，月...

蘋果影像實驗 iPhone連拍5小時4K攝影一鏡到底

俄羅斯新銳女導演高葛（Axinya Gog）近期進行影像實驗，使用iPhone 11Pro Max以一鏡到底的方式連續4...

傳華為內估今年手機出貨量將減少20％！大受美國禁令影響

The Information網站引述消息指稱，華為內部對於今年度的全年手機出貨量估計將會有至少20%減少幅度，預期最終出貨量僅會介於1.9億至2億支之間，而若市場調查機構Strategy Analytics日前統計數據，顯示華為在2019年手機出貨量達2.51億支，顯然會因為中美貿易戰等因素影響下，對於華為手機在全球市場銷售受到不少打擊。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

安卓手機用超過5年螢幕全破照樣滑 網友曝超耐用安卓機種

總是獨佔手機市場龍頭寶座的蘋果（Apple），因為其獨特的外觀及穩定的性能，擁有一大票的「果粉」支持，不過與之實力相當的安卓（Android），除了價錢相對親民外，旗艦機的性能更是不輸iPhone，甚至有些機種不只便宜，而且還超級耐用。今（9）日就有一名網友在PTT上PO文表示，蘋果手機先不提，因為一般來說大家都覺得比安卓手機耐用，只不過他認為市面上除了蘋果手機外，其他幾乎都還是以安卓為主，因此他想或許安卓也有好用的手機，於是就好奇詢問廣大網友「有人安卓手機用很多年的嗎？」

台灣之星5G資費 最低599元

台灣之星昨（10）日宣布4G資費無痛升級5G的早鳥方案，最低599元起，最多體驗兩年，手機補貼最高2萬元，領機時間隨你選，開台後領機再加碼手機補貼6,000元，要讓用戶早買享優惠，積極搶進5G市場。

台灣之星公佈5G網路服務識別標誌 繼續讓使用者有更多「選擇」

日前取得3.5GHz頻譜的40MHz頻寬後，台灣之星在今日 (3/10)活動上宣布啟用全新品牌5G服務識別標誌，同時宣布推出最低月租新台幣599元起跳的5G早鳥無痛升級方案，讓消費者同時享有上網+網內雙飽的「5G免費升級體驗」。

分析報告指稱蘋果新款iPhone 可能因為疫情影響延後發表

彭博新聞引述美國銀行分析師Wamsi Mohan製作報告表示，今年預計推出的新款iPhone機種將因為新型冠狀病毒疫情影響延後發表，除了原定在春季發表會上公布的新款「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」可能面臨延後推出，就連預計今年秋季推出的首款支援5G連網功能iPhone機種也可能因此延後。

米粉再等等？小米3月27日揭曉國際版小米10系列手機上市資訊

小米原訂在今年MWC 2020期間揭曉的國際版小米10系列手機，稍早確認將會在3月27日舉辦線上發表會，預期將會在發表後快速進入印度市場銷售，同時也將在台灣地區上市。

realme首款真無線藍牙耳機、行動電源進駐台灣 將有智慧手環等產品

先前已經在印度市場推出的Buds Air (幻耳)真無線藍牙耳機，以及對應10000mAh電池容量的realme品牌行動電源，今日 (3/9)正式宣佈進駐台灣市場，成為realme在台布局智慧物聯網發展的第一步，其後更規劃引進realme品牌智慧手環，以及日前公布智慧家庭相關應用與行李箱等出遊配件產品。

名稱尷尬？Motorola揭曉中階手機Moto G8 終於換上開孔螢幕

去年10月宣布推出Moto G8 Play與Moto G8 Plus兩款手機後，Motorola稍早終於宣布推出Moto G8。

Google Pixel 4a實機曝光？搭載螢幕開孔、指紋辨識器、3.5mm耳機孔等設計

不久前才出現標榜實機設計的渲染圖像，稍早就有疑似Pixel 4a實機的影像釋出，其中顯示新機將會採用目前盛行的螢幕下開孔設計，同時顯然也讓螢幕邊框縮減一些，而機身背面依然維持搭載實體指紋辨識器。

熱門新聞

台灣之星5G早鳥無痛升級方案出爐！最低月租599元起

蘋果影像實驗 iPhone連拍5小時4K攝影一鏡到底

台灣之星公佈5G網路服務識別標誌 繼續讓使用者有更多「選擇」

美國出現感染死亡首例 加州將暫時禁止千人以上規模集會活動

台灣之星5G資費 最低599元

亞馬遜授權旗下Amazon Go無人商店技術 讓更多零售通路使用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。