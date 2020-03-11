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玩美移動免費提供 美妝企業使用AR遠距教育訓練系統

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

因應全球新冠肺炎疫情衝擊，各大產業紛紛改以線上直播或視訊會議等方式，進行教育訓練與會議維持日常運作。訊連科技轉投資公司、全球美妝科技領導者一「玩美移動」針對美妝品牌推出的「A.R.T 線上即時 AR 遠距訓練系統」將免費提供給各大美妝品牌申請使用。

此系統為一款專為美妝品牌打造的遠端 AR 訓練服務，讓美妝品牌在內部訓練能輕鬆透過 App，於世界各地進行跨國遠距的內部線上直播互動式教育訓練與例行會議，保持內部良好溝通效能，本次免費提供該系統的免費使用，即是希望各品牌夥伴在疫情期間能夠不受影響維持穩定溝通與運作。

此系統在會議中，主講者可直接線上進行 PPT 投影、即時提問、投票活動與即時問券調查，更可透過玩美移動強大的 AI/AR 美妝科技體驗線上虛擬試妝、新產品試色；參與者也能透過按讚、留言即時反饋提問，改善近期因疫情影響帶來的種種限制，使員工與企業保持聯繫、進行遠端培訓，亦可進行實際操作演練。除了近期全球關注的防疫問題外，隨著全球化快速發展，各大美妝品牌、企業也開始實行遠端工作政策，此趨勢將高度提升全球遠距通訊、教育系統的重要性。

玩美移動總經理張華禎表示：「防疫是當前全球齊心努力的重大議題，身為美妝產業的一員、同時也是高科技技術供應方，我們相信透過『A.R.T 線上即時 AR 遠距訓練系統』能協助美妝品牌客戶與合作夥伴解決，於防疫期間在工作上無法即時順暢溝通的難題。該系統可有效協助品牌前線顧問擁有與全球教育訓練部門的良好聯繫，並在不受全球疫情影響下，以遠距方式維持良好溝通與互動，即時跟進品牌全球政策變化，玩美移動很榮幸能在此一緊急狀態下為全球防疫盡一份心力。」

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