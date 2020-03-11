藍芽喇叭卻標榜「NFC」功能 博客來挨罰5萬元

記憶體模組廠十銓科技（4967）近年來積極經營自有品牌，同時，在毛利率相對高的電競及工業控制產品的出貨也已持續提升，公司轉型的策略逐漸顯現，該公司對看好今年DRAM及NAND Flash現貨價及合約價雙起漲。

2020-03-11 14:40