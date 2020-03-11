藍芽喇叭卻標榜「NFC」功能 博客來挨罰5萬元
公平交易委員會今（11）日召開委員會審議通過，裁罰博客來公司及勝眾公司販賣「SONY SRS-XB12藍芽喇叭」涉廣告不實，引發消費者錯誤理解，各裁罰新台幣5萬元罰鍰。
公平會表示，業者在去年5月到12月期間於博客來網站上銷售「SONY SRS-XB12藍芽喇叭」商品，但是卻標榜其具有「NFC」、「完全防水」等廣告詞，向消費者誤以為該商品具有NFC（Near Field Communication，近距離通訊）功能。
公平會表示，實際調查後發現，這項產品並無配備NFC功能，因此業者於網站刊載「SONY SRS-XB12 NFC完全防水 繽紛小巧藍芽喇叭」等廣告詞，已違反《公平交易法》第21條第1項規定，就足以影響交易決定的商品內容，進行虛偽不實及引人錯誤的表現，依公平交易法規定，各處5萬元罰鍰。
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