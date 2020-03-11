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宅經濟持續發威 電商祭優惠搶市

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
蝦皮購物看好宅經濟帶動的網購商機，加上民眾想甩開冬日囤積的脂肪的急迫，推出「全民瘋運動」促銷，預計帶動衝出買氣翻倍成長。圖／蝦皮提供
蝦皮購物看好宅經濟帶動的網購商機，加上民眾想甩開冬日囤積的脂肪的急迫，推出「全民瘋運動」促銷，預計帶動衝出買氣翻倍成長。圖／蝦皮提供

白色情人節即將到來，許多情侶降低至餐廳、電影院等密閉式空間約會的頻率，傾向宅在家追劇，享受與另一半的獨處時光，帶動網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，全站影音劇院整體買氣暢旺，尤以電視盒與視訊設備兩大類別最為熱銷，站上更推出追劇神器專區、集結影劇必備良品，讓民眾一次購足，持續推升相關商品銷量激增。

網家指出，可滿足大螢幕觀看的家庭影劇設備成首選，替代過往至電影院、包廂式電影館的需求，像是「RockTek X3 PRO越級旗艦智慧電視盒」具備頻道、戲劇、電影等多樣化選擇備受青睞，具有AI智能語音遙控器、不動手就能轉台，搭配APP可變換為有聲電子書或KTV，多功能打造家中舒適約會，力搶「影劇商品熱銷排行榜」第一名寶座。

PChome 24h購物進一步觀察，2月後民眾陸續減少旅遊計畫安排及外出活動，使分隔兩地的情侶紛紛轉而尋求視訊維繫戀情，帶動直播視訊類商品銷量與去年同期相較大幅飆升45%。綜觀近期銷售狀況，直播視訊類商品分占第二名、第三名，且皆以隨插即用的USB款最熱賣，無需安裝、省時方便的設計頗受歡迎，其中圓剛品牌的系列商品種類豐富齊全，廣受消費者喜愛，占站上整體直播設備銷量比例近50%。

為傳情心意寵愛另一半，PChome 24h購物即日起至3月16日推出「愛的禮讚」檔期活動，精選美妝、精品名牌、數位3C等優惠商品全面折扣，同時集結多個大牌回饋，並3月31日前於PChome 24h購物APP單筆消費滿額490元以上，有機會抽中YSL山形紋荔枝皮拉鏈長夾。

此外，PChome旅遊主打314白色情人節限定優惠，3月31日前於官網訂購「飯店」單筆消費滿3,140元以上，付款時輸入折扣碼「Love314」，即可折抵314元。

另，蝦皮購物看好宅經濟帶動的網購商機，加上民眾想甩開冬日囤積的脂肪的急迫，推出「全民瘋運動」促銷， 預計帶動衝出買氣翻倍成長。3月12日瞄準女性「輕」運動風潮，針對運動內衣、運動褲祭出女神價38折；3月13日則針對時尚男女們最愛的熱門潮鞋推出3折起優惠。

蝦皮觀察站上女性運動消費趨勢發現，相較於男性偏好強力訓練，大部分的女性喜歡從事「輕」運動，包括居家伸展、瑜珈等，但對裝備服飾的要求卻不輸男性，光是瑜珈周邊商品，如瑜珈墊、拉力帶、瑜珈球等商品，今年2月的銷售量就創下較1月近50%成長。

瞄準38婦女節後依舊高漲的女力消費，蝦皮3月12推「我就是女神」優惠，針對女性運動周邊，精選IG熱搜的運動內衣、運動褲等商品，推出最低38折的女神價，還可再享99元免運優惠。

蝦皮購物也指出，「潮鞋」的消費行為受名人影響甚深，站上熱銷品項多為明星穿搭款，人氣商品包括潮流天王Kanye West 與adidas攜手推出的Yeezy Boost 350 V2、名媛孫芸芸著用的熱門老爹鞋NIKE RYZ 365通通祭出折扣，穿搭必備的Converse 1970帆布鞋更是1,000元有找。

蝦皮「我就是潮」優惠，則將在每天凌晨1點、下午2點、晚上10點登場，推出經典潮鞋最低3折瘋搶價，再加開0點、12點、18點狂撒「滿1元打3折」券，最高折抵1,000元。

PChome 24h購物全站影音劇院整體買氣暢旺，多功能智慧電視盒打造家中舒適約會。圖／網家提供
PChome 24h購物全站影音劇院整體買氣暢旺，多功能智慧電視盒打造家中舒適約會。圖／網家提供

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