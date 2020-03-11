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夏普在美提告彩虹光電等 控侵害液晶顯示相關專利

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
夏普對製造及銷售液晶面板之咸陽彩虹光電科技有限公司（總部位於中華人民共和國陝西省咸陽市，以下簡稱「CHOT」）、 TPV Technology Limited（總部位於香港）及其子公司，以及Vizio, Inc.（總部位於美國加州Irvine），提起專利侵權訴訟。 歐新社
夏普對製造及銷售液晶面板之咸陽彩虹光電科技有限公司（總部位於中華人民共和國陝西省咸陽市，以下簡稱「CHOT」）、 TPV Technology Limited（總部位於香港）及其子公司，以及Vizio, Inc.（總部位於美國加州Irvine），提起專利侵權訴訟。 歐新社

夏普今（11）日發布新聞稿宣布，於美國時間2020年3月10日，對製造及銷售液晶面板之咸陽彩虹光電科技有限公司（總部位於中華人民共和國陝西省咸陽市，以下簡稱「CHOT」）、 TPV Technology Limited（總部位於香港）及其子公司，以及Vizio, Inc.（總部位於美國加州Irvine），向美國加州中區地方法院提起專利侵權訴訟。夏普指控該等公司侵害12篇液晶顯示相關專利，包含聚合物穩定配向(PSA)及高畫質顯示技術。

夏普曾於2019年11月提請CHOT注意上述侵權主張，並尋求協商解決之道。然而在夏普提出充份證據及協商機會後，CHOT卻未停止侵害夏普專利。為避免進一步損失，夏普現正對CHOT主張其智慧財產權。

在上述訴訟中，夏普說明，主張被告公司侵害其液晶相關專利，並請求法院頒布禁制令，以防止進一步侵害行為，同時請求賠償係爭侵權液晶面板使用夏普技術所造成的損失，以及夏普因此所喪失之利益。

夏普強調，身為業界領先企業，40多年來夏普投入大量資源為客戶研發尖端技術，包含液晶面板、8K顯示器等。夏普作為創新者，在這些領域中建立了堅實的聲譽，並擁有美國、中國、日本及其他國家超過1萬件以上顯示相關專利。夏普的專利組合涵蓋了多數核心顯示技術，橫跨基礎發明到最新進展，包含氧化銦鎵鋅半導體(IGZO)、紫外線誘導多區域垂直配向(UV2A)、低溫多晶矽(LTPS)、多原色顯示(MPC)、異形螢幕切割(FFD)、聚合物穩定配向(PSA)及高畫質顯示技術等。世界上多數顯示器製造商均承認夏普專有技術的地位，並因取得夏普專利授權而獲益多年。

夏普也強調，公司專利組合為其業務拓展及授權業務的主要資源。夏普過去及今後均將在美國、中國及全球持續採取必要行動，以保障其智慧財產權免受他人侵害。

夏普 面板 顯示器

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