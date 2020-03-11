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恩智浦董事會 提名Kurt Sievers為新任總裁暨執行長

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

恩智浦半導體（NXP）今（11）日宣布，董事會一致提名現年50歲的Kurt Sievers擔任總裁暨執行長一職。Sievers將接替自2009年以來持續領導恩智浦的Richard（Rick）Clemmer。這項人事案並訂今年的股東大會通過。為確保平穩過渡，Clemmer將繼續擔任恩智浦策略顧問。

恩智浦董事會主席Peter Bonfield表示，在恩智浦發展成為全球汽車半導體解決方案領導者的同時，Kurt也成就其輝煌的職業生涯，成為恩智浦下一任執行長的理想人選。

他強調，董事會和他都相信，Kurt具有領導恩智浦的所需才能，並能夠持續推動Rick、Kurt以及管理團隊在過去數年所訂定的策略。Kurt才智卓越，能夠將願景和策略轉變為一流的執行力，並凝聚團隊力量，共同推動取得成果。

Sievers去年9月擔任恩智浦總裁，負責管理恩智浦所有業務領域。Sievers於1995年加入恩智浦，並迅速晉升擔任眾多市場領域的行銷與銷售、產品定義與開發、策略和綜合管理等領導職位。

Sievers自2009年起成為執行管理團隊的成員之一，參與恩智浦高效能混合訊號策略的定義和實施。2015年，Sievers在恩智浦和飛思卡爾半導體的合併發揮關鍵影響力，幫助恩智浦成為全球領先的半導體公司之一，同時也是汽車半導體產業領導企業。

恩智浦 半導體 領導者

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