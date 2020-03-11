玩美「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」 供免費申請使用

因應全球新冠肺炎疫情衝擊，各大產業紛紛改以線上直播或視訊會議等方式，進行教育訓練與會議維持日常運作。訊連（5203）轉投資公司、全球美妝科技廠「玩美移動」，針對美妝品牌推出的「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」將免費提供給各大美妝品牌申請使用。

玩美總經理張華禎表示，防疫是當前全球齊心努力的重大議題，身為美妝產業的一員、 同時也是高科技技術供應方，相信透過A.R.T 線上即時AR遠距訓練系統，能協助美妝品牌客戶與合作夥伴解決，於防疫期間在工作上無法即時順暢溝通的難題。

張華禎指出，該系統可有效協助品牌前線顧問擁有與全球教育訓練部門的良好聯繫，並在不受全球疫情影響下,以遠距方式維持良好溝通與互動，即時跟進品牌全球政策變化，玩美移動很榮幸能在此一緊急狀態下為全球防疫盡一份心力。

玩美表示，此系統為一款專為美妝品牌打造的遠端AR訓練服務，讓美妝品牌在內部訓練能輕鬆透過App，於世界各地進行跨國或遠距的內部線上直播互動式教育訓練與例行會議，保持內部良好溝通效能，本次免費提供該系統的免費使用，即是希望各品牌夥伴在疫情期間能夠不受影響維持穩定溝通與運作。

隨著新冠肺炎疫情的持續燃燒，影響到各產業全球團隊溝通往來。玩美指出，其「A.R.T 線上即時 AR 遠距訓練系統」，將能協助美妝品牌維持良好的溝通效能，此服務系統是為美妝品牌設計，可於線上進行美妝產品 AR 試妝、試色，且具有高度隱密性與絕佳互動性。

玩美表示，A.R.T線上即時AR遠距訓練系統即日起到今年7月31日都能免費申請使用服務，各品牌將享有每周三次、一次60分鐘的使用。

在會議中主講者可直接線上進行PPT投影、即時提問、投票活動與即時問券調查，更可透過玩美的AI／AR美妝科技體驗線上虛擬試妝、新產品試色；參與者也能透過按讚、 留言即時反饋提問，改善近期因疫情影響帶來的種種限制，使員工與企業保持聯繫、進行遠端培訓，亦可進行實際操作演練。

玩美也表示，除了近期全球關注的防疫問題，隨著全球化快速發展，各大美妝品牌、企業也開始實行遠端工作政策，此趨勢將高度提升全球遠距通訊、教育系統的重要性。