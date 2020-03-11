工研院以智權影響力 四度獲頒全球百大創新機構獎

工研院以專利影響力與核准成功率榮耀國際，今（11）日獲美國科睿唯安（Clarivate Analytics）頒發「德溫特全球百大創新機構獎」，工研院四度獲此殊榮，是全亞洲唯一獲獎最多次的研究機構，並於現場展示「手持式超音波影像系統」，以及甫獲得2020 Edison Award肯定的「無毒環保膠」技術。

工研院院長劉文雄表示，四度榮獲全球百大創新機構獎，不但是對工研院追求跨領域創新研發及產出高質專利與運用的肯定，更顯示出本院在跨領域研發與智財營運策略具全球視野，前瞻專利能量與世界接軌。工研院發明專利比例高達98%，豐沛的專利能量，不僅可助國內廠商強化研發技術，亦是企業進軍全球市場的堅實後盾。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨臺灣區總經理范永銀表示，從其數據分析中，可清晰看到工研院的研發質量、技術能見度與對產業創新的影響力。

台灣目前的創新活動較集中於特定產業，如何促進跨界合作，並將創新能量擴散至更多產業，將是提升臺灣創新水平的重要關鍵。

工研院除了領取獎項，並展示兩大技術；其中，手持式超音波影像系統透過可攜式設計，能協助醫生隨時隨地為病患進行身體器官功能評估與診斷，目前與鴻海集團合作，以非醫療產品進行國外市場測試。

另，針對新冠肺炎疫情，工研院也透露，正積極研發專用超音波探頭，預計半年後雛型機將於台大醫院進行場域驗證。