快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院以智權影響力 四度獲頒全球百大創新機構獎

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
無毒環保膠技術不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前不但已獲得臺、日、美專利，更幫助臺灣廠商通過國際連鎖傢俱大廠產品認證，打入國際綠色生產供應鏈。圖／工研院提供
無毒環保膠技術不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前不但已獲得臺、日、美專利，更幫助臺灣廠商通過國際連鎖傢俱大廠產品認證，打入國際綠色生產供應鏈。圖／工研院提供

工研院以專利影響力與核准成功率榮耀國際，今（11）日獲美國科睿唯安（Clarivate Analytics）頒發「德溫特全球百大創新機構獎」，工研院四度獲此殊榮，是全亞洲唯一獲獎最多次的研究機構，並於現場展示「手持式超音波影像系統」，以及甫獲得2020 Edison Award肯定的「無毒環保膠」技術。

工研院院長劉文雄表示，四度榮獲全球百大創新機構獎，不但是對工研院追求跨領域創新研發及產出高質專利與運用的肯定，更顯示出本院在跨領域研發與智財營運策略具全球視野，前瞻專利能量與世界接軌。工研院發明專利比例高達98%，豐沛的專利能量，不僅可助國內廠商強化研發技術，亦是企業進軍全球市場的堅實後盾。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨臺灣區總經理范永銀表示，從其數據分析中，可清晰看到工研院的研發質量、技術能見度與對產業創新的影響力。

台灣目前的創新活動較集中於特定產業，如何促進跨界合作，並將創新能量擴散至更多產業，將是提升臺灣創新水平的重要關鍵。

工研院除了領取獎項，並展示兩大技術；其中，手持式超音波影像系統透過可攜式設計，能協助醫生隨時隨地為病患進行身體器官功能評估與診斷，目前與鴻海集團合作，以非醫療產品進行國外市場測試。

另，針對新冠肺炎疫情，工研院也透露，正積極研發專用超音波探頭，預計半年後雛型機將於台大醫院進行場域驗證。

此外，工研院同時舉行專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》發表，內容彙整工研院深耕智財領域多年的經驗，以專利五大運用心法、攜手產業的16件成功案例、2030三大創新應用等面向，透過專利教戰手冊形式，盼幫助國內企業善用專利，掌握商機。

手持式超音波影像系統透過可攜式設計，能協助醫生隨時隨地為病患進行身體器官功能評估與診斷，目前已與鴻海集團合作，以非醫療產品進行國外市場測試。圖／工研院提供
手持式超音波影像系統透過可攜式設計，能協助醫生隨時隨地為病患進行身體器官功能評估與診斷，目前已與鴻海集團合作，以非醫療產品進行國外市場測試。圖／工研院提供
工研院四度榮獲全球百大創新機構獎，為亞洲唯一獲獎最多之研發機構，現場眾多貴賓共襄盛舉，左起依序為經濟部技術處副處長林德生、信保基金董事長李耀魁、行政院政務委員龔明鑫、工研院院長劉文雄、科睿唯安臺灣區總經理范永銀、臺企銀董事長黃博怡、全國工業總會智慧財產權委員會執行秘書林富傑。圖／工研院提供
工研院四度榮獲全球百大創新機構獎，為亞洲唯一獲獎最多之研發機構，現場眾多貴賓共襄盛舉，左起依序為經濟部技術處副處長林德生、信保基金董事長李耀魁、行政院政務委員龔明鑫、工研院院長劉文雄、科睿唯安臺灣區總經理范永銀、臺企銀董事長黃博怡、全國工業總會智慧財產權委員會執行秘書林富傑。圖／工研院提供

工研院 大創

延伸閱讀

工研院獲創新獎 秀2大技術

工研院4度獲全球百大創新機構獎 以智權助產業新商機

名家觀點／得智慧財產者得天下

工研院看優勢／天和鮮物翻轉傳統產業 吸引年輕世代

相關新聞

葡萄王強攻大陸 結盟林瑞陽、張庭旗下達威爾

葡萄王生技與上海達爾威（TST）於本（3）月於簽定策略合作備忘錄，雙方將合資在上海青浦成立新公司，由TST持股65%，葡...

工研院以智權影響力 四度獲頒全球百大創新機構獎

工研院以專利影響力與核准成功率榮耀國際，今（11）日獲美國科睿唯安（Clarivate Analytics）頒發「德溫特...

法人：若京東方打入蘋果供應鏈 業成可望受惠

鴻海集團旗下觸控面板廠業成目前提供蘋果液晶面板手機觸控模組貼合服務，法人今天表示，若中國大陸面板廠京東方打入蘋果手機OL...

湖北PCB廠 可望有條件陸續復工

中國大陸湖北省今（11）日復工，PCB廠包含健鼎（3044）、定穎（6251）、台光電（2383）、欣興（3037）、楠梓電（2316）轉投資的滬士電可望陸續復工；健鼎表示，子公司健鼎（湖北）配合仙桃市政府同意在確保員工健康與防疫安全情況下，將有條件恢復產能排配。

工研院獲創新獎 秀2大技術

工研院以專利影響力與核准成功率榮耀國際，今日獲美國科睿唯安（Clarivate Analytics）頒發「德溫特全球百大創新機構獎」，工研院四度獲此殊榮，是全亞洲唯一獲獎最多次的研究機構。

3火把 照亮十銓前景

記憶體模組廠十銓科技（4967）近年來積極經營自有品牌，同時，在毛利率相對高的電競及工業控制產品的出貨也已持續提升，公司轉型的策略逐漸顯現，該公司對看好今年DRAM及NAND Flash現貨價及合約價雙起漲。

信紘科拆移機業務熱 2月營收月增12.8%、年成長124%

半導體設備廠信紘科（6667）2月合併營收1.16億元，月增12.8%，年增124%；累計前二月合併營收2.19億元，年增86.9%。信紘科表示，主因在施作拆移機服務工程持續穩定認列營收的貢獻，加上2月工作天數較去年同期增加所致。

無懼新冠疫情 矽智財今年有信心

矽智財廠各擁題材，今年營運多數仍可望維持成長，其中，晶心科（6533）鎖定RISC-V，近年來在中國市場持續拓展下，營運成果逐步顯現，同樣鎖定大陸國產化市場的世芯-KY（3661）今年同樣在市場不看淡下，市場法人也看好該公司今年表現。

宅商機 電商、遊戲族2月旺翻

新冠肺炎帶動一波「宅經濟」，電商、遊戲類股受惠，2月繳出優於市場預期成績。電商網路家庭（8044）和創業家（8477），2月營收雙創下歷年同期新高。

學名藥委任開發案 晟德二審再勝訴要求東洋如實履約

晟德（4123）訴請確認與東洋簽署的Risperidone PLGA學名藥委任開發協議的契約關係存在，今（11）日獲台灣...

美光搭載LPDDR5產品送樣 提升5G手機效能和電池續航力

全球記憶體大廠美光科技公司今（11）日宣布業界首款搭載 LPDDR5 DRAM 的通用快閃記憶體儲存（UFS）多晶片封裝...

蘋果春季發表會出現變數？傳AirPods對台積電減單

美國境內新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，蘋果春季發表會時間遞延或改線上進行傳言甚囂塵上，繼外資大砍iPhone銷量預估後，...

熱門新聞

央行鬆口 做好降息準備

不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

疫情慘業 孫大千建議公有不動產租金、賦稅減免

郵輪變觀光慘業！ 謝金河：三年難翻身

楊金龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 威脅全球經濟

併購觀光標的又一樁 三立買南台灣最大動物園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。