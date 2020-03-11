工研院4度獲全球百大創新機構獎 以智權助產業新商機

美國科睿唯安（Clarivate Analytics）今（11）日特頒「德溫特全球百大創新機構獎」，表彰工研院豐沛的研發能量與追求卓越創新之努力。本屆在國際上僅有4家學研機構獲選，工研院不但與法國原子能署（Commissariat à l'Energie Atomique）、德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）以及加州大學（University of California）齊名；更4度獲此殊榮，為亞洲唯一獲獎最多次的研究機構。

科睿唯安德溫特全球百大創新機構報告今年為第九度發佈，長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量、市場布局策略與研發技術的影響力。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示：「很高興工研院連續3年、同時也是第4度獲選，從我們的數據分析中可清晰看到工研院的研發質量、技術能見度與對產業創新的影響力。」今年的報告首度將分析範圍拓展到前百大機構外，位於前1,000大的台灣創新機構中，有66%集中在硬體與電子產業，學術及政府研究機構約25%。

范永銀進一步指出，無論是電動車或智慧醫療，創新的突破都需要結合更深更廣的專業技術，跨產業、跨領域攜手合作。台灣目前的創新活動較集中於特定產業，如何促進跨界合作，並將創新能量擴散至更多產業，將是提升台灣創新水平的重要關鍵。

工研院院長劉文雄表示，4度榮獲全球百大創新機構獎，不但是對工研院追求跨領域創新研發及產出高質專利與運用的肯定，更顯示出本院在跨領域研發與智財營運策略具全球視野，前瞻專利能量與世界接軌。

工研院持續推動與落實專利分析布局機制，藉由觀察國際新興科技發展及大型企業之智財策略，以跨領域技術與產業需求為起點，聚焦具有國際競爭力的核心技術，挖掘創意與精準布局。工研院發明專利比例高達98%，豐沛的專利能量，不僅可助國內廠商強化研發技術，亦是企業進軍全球市場的堅實後盾。

劉文雄指出，面對全球高度競爭時代，專利不僅可作為保護研發創新之重要基石，也是捍衛商機之武器、進攻國際市場之跳板，更可作為無形資產融資過程中之活水。

為了讓產業更容易掌握專利營運策略，工研院於今日同步發表專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》，以深入淺出的專利合作案例，協助產業布局全球。未來，在全球化競爭時代，工研院將持續深耕前瞻性與關鍵性創新，並與業界共享成果，以優質專利協助企業鞏固國際市場，擴大商業版圖。

行政院政務委員龔明鑫表示，專利不僅是企業競爭的籌碼，更是國家競爭力的展現。工研院以專利影響力及專利獲准率之亮眼表現，四度榮獲全球百大創新機構獎，充分顯現政府長期支持工研院，投入創新研發的成果已發揮功效，多年來已累積豐沛的技術、智慧財產權、以及科技人才等資源與能量，讓台灣具備雄厚的專利影響力以及全球競爭力，所蘊含的科技能量與創新實力不容小覷。

工研院也將長期布局專利策略、活化智權應用、商業運用模式、促成國際商機等成果分享，讓企業更容易聚焦所需之專利布局、取得優勢，藉此掌握未來產業藍圖。

工研院今天並舉行專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》發表，內容彙整工研院深耕智財領域多年之經驗，以專利五大運用心法：國際合作、維權訴訟、投資與新創、精準布局、商機促成，精選出工研院攜手產業之16件成功案例，並統合工研院2030三大創新應用：智慧生活、健康樂活與永續環境之前瞻專利能量，分享工研院電子光電、資通訊、機械、綠能、材化、生醫等六大領域之核心技術，以專利教戰手冊形式，幫助國內企業善用專利，掌握商機。