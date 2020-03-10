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美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

台灣AI風起雲湧 防疫立大功

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今（10）日出席科技部記者會表示，近年來台灣AI蓬勃發展，證明了台灣有全世界最好的軟體人才，加上科技創新，讓台灣在新冠肺炎防疫上，領先全世界。

杜奕瑾強調，智慧醫療是台灣優勢，台灣有健保資料、大數據分析人才和醫療人才，運用AI演算法，人工智慧實驗室不僅跟個別醫院合作建立AI輔助門診系統，也跟國衛院合作分析全基因定序結果，建立台灣基因體平台，並得到國際藥廠支持。

他進一步說，台灣基因體平台在這次防疫過程中，在最短時間運算出可能有效的病毒用藥，2月4日運算出來結果跟國際的證據吻合，像是瑞德西韋便計算出來的第一名藥物，並透過平台分析台灣健保用藥，台灣短時間可以計算出可用藥物，台灣再度展現軟體人才和硬體能力。

科技部長陳良基也指出，中研院日前發表新冠肺炎的快篩，也是運用抗體庫搜尋，透過AI演算得出結果。

AI科研戰略推動成果已擴散至新創產業與應用面。科技部指出，在AI創新研究中心計畫支持下，成大醫院將AI輔助判讀胸部X光片技術導入智慧醫療臨床決策輔助系統中，讓新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的臨床檢疫時間由2.5小時縮短至30分鐘內，大幅降低疫情判斷的壓力與交叉感染的風險。

科技部 健保 新冠肺炎

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