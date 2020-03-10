科技部40億元推半導體射月計畫 挺半導體、聚焦AI晶片

科技部長陳良基在2017年喊出「台灣AI元年」，並推出多項力挺AI計畫。科技部今（10）日舉辦「啟動AI軟實力」記者會，陳良基表示，AI現已成各行各業朗朗上口的名詞，不僅攸關我產業競爭力，各種在地化應用與服務將遍地開花，將帶動下一波社會轉型與成長。

陳良基、數位政委唐鳳、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在2017年4月共同宣布啟動「台灣人工智慧實驗室」，開啟台灣AI時代，陳良基同步擘劃台灣發展AI藍圖，提出「小國大戰略」思維及五大策略。其中，與產業界息息相關則有5年50億元AI創新研究中心，以及4年40億元半導體射月計畫。

陳良基今日表示，AI創新研究中心及半導體計畫都是運用台灣半導體及ICT優勢，「追求卓越」，幾乎國內所有半導體廠商加入射月計畫，近年來製造業往智慧製造無人工廠發展，產業界是最早應用AI；此外，智慧醫療可說是台灣強項，AI創新研究中心中，成大及台大鎖定智慧醫療，並且在此波新冠肺炎疫情防疫中展現成效。

國內產業界關注半導體射月計畫，科技部工程司長徐碩鴻表示，半導體射月計畫有六大主軸：感測器、記憶體晶片、AI晶片、資安、AR/VR/無人載具、新興半導體元件及材料，每個主題都有業者與大學團隊合作研發。

他舉例，台積電就針對新興半導體元件與材料，與台大作研發下世代製程，主要是要一舉突破3奈米製程關鍵技術，力拚2022年量產。聯發科則針對AI晶片開發開發；有的業者鎖定運用AI演算法，以智慧影像辨識。

科技部強調，AI創新研究中心及半導體計畫都是產學合作型態，除了產學共同研發之外，也藉計畫培育國內AI人才。執畫執行至今，包括台積電、日月光、鴻海等都加入產學計畫，也培育了2,482名具AI、晶片設計與專業應用領域的年輕碩博士人才，可投入晶片設計與AI應用產業。

陳良基提出AI發展五大策略，首先是以AI雲端運算平台提升台灣人工智慧研發的基礎環境；第二是以AI創新研究中心聚集能量，形成世界級AI研發聚落；第三是以半導體射月計畫突破半導體關鍵技術，培育頂尖半導體製程與晶片設計人才；第四，以智慧機器人創新基地的優質自造空間，落實機器人軟硬整合與創新應用；第五，藉由科技大擂台廣邀民眾參與，關注AI重大議題並挑戰技術突破。今年即將邁入第三年，AI應用也蓬勃發展中。