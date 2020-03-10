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不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電的薪資、年終總是羨煞同業。路透
台積電的薪資、年終總是羨煞同業。路透

在台灣如果想追求高薪，除了醫生與律師之外，工程師不意外的會納入選擇，而說到工程師不外乎是科技業，理所當然的聯想到台灣科技業龍頭非台積電莫屬，每年總會傳出「台積電分紅ＯＯＯ萬」、「台積電爽領年終」的新聞，讓外頭的人爭先恐後想擠進公司，但究竟是賺夠還是沒賺夠？從台積電離職的人後來的故事呢？有網友好奇提問後，引起熱烈討論。

目前在台積電當員工的原PO表示自己近期開始思考人生，發文「 台積電真的不入GG人生GG嗎？」疑惑該在台積電待到什麼時候，該賺到想賺的錢再離開嗎？「台積年資，第1年90 第2年120 第3~5年140~170，大部分的GG人做滿5年單身未婚存款大約只有4~500萬，根本還不夠買房子，想想就好憂鬱，前2年真的在做功德，基本上存不到什麼錢，但卻奴的跟狗一樣，常態每天在公司時間平均約11小時，幾乎是高強度工作，也沒地方可以偷懶。」

在高壓的環境底下，原PO說自己每天在公司的時間平均長達11個小時，而且因為都是高強度的內容，也根本沒有機會偷懶，「身邊同事各各都是高學歷，想混水摸魚也不容易，老33也是都各有在台積生存的本領。」他環顧四周，身邊做滿5年大部分人都已經30幾歲，想轉職真的也不容易，「人生最有學習力的幾年都放在工廠學習台積覺得很有意義，但對大部分人無意義的事。真的不入GG人生GG嗎？到底每年離職台積的人下場都怎樣？」

貼文一出，引發正反論戰，有人指出「離開以後，就是去其他家工作啊，不然還能怎樣？」也有人其他前輩分享自身經歷「我做五年轉職，覺得現在工作和生活取得平衡很棒」、「我覺得去別間公司比較不憂鬱，又沒人逼你要在台積電，此外，我覺得去別家公司能學到更多有意義的科技知識，讚」、「台積離職後去哪，外商，設備商，傳產，公營都有，人畢竟還是得工作。」、「目前離開的朋友是都沒有後悔」。

有人則建議原PO續留打拚，「如果三年升32，GG五年有200」、「第三年領滿後，正常考績，加加班費可以破150沒問題。」、「多少學生想進去...」、「登出大多都後悔」。

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