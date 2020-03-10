8K電視價格達消費者接受甜蜜點 滲透率才會逐漸拉高

顯示技術不斷精進，從SD到現在當今市場主流的4K UHD螢幕，廠商為了追求更高層次的畫質表現，仍在努力開發比Full HD 還高16倍解析度的8K UHD螢幕。目前已有5家電視品牌廠商出售8K各尺寸產品，諸如三星(Samsung)8KQLED、夏普(Sharp) 8K LCD、樂金(LG) 8K OLED、索尼(Sony)8K LED 和TCL 8K QLED。希望吸引消費者買單。

但實際上8K 螢幕是否有大幅度的優勢呢？據TechHive進行4K、8K的雙盲測試研究，結果顯示很少人能肉眼可看出4K與8K電視所呈現的影像細節。因此就如TechHive指出的結果，該測試選擇8K片段，然後將8K壓縮到4K之後，將它們與相同的片段進行比較，共139人參加受測，僅少部分的人能說出8K的畫質精細度較好一點。

光電協進會產業分析師林政賢認為，在4K、8K 畫質體驗方面，眼睛感知的差異會因為個人視覺質量和與電視的距離而有所影響，因此廠商都傾向推出80吋以上電視，才能突顯8K解析度的差異優勢。

林政賢表示，對該研究的結果僅顯示出些微佳的觀賞品質，在與4K 視覺感受的差異將是微不足道的優勢，再加上8K 的售價還不及4K 來的便宜，因此消費者在價格差價與視覺升級的考量下，8K 電視將不會是購買的優先選項。

以目前8K 的生態鏈中只有硬體準備好，電視台轉播的內容製作、拍攝、解碼、傳輸建置設備都尚未成熟，各家品牌廠商都靠影像處理晶片與演算法來強化畫質，讓觀賞者能體驗到即使沒有真正的8K 內容，卻可以觀賞到類8K 超寫實觀影享受。

根據IHS Markit統計，2018 年8K 電視全球出貨量約2 萬台，2019 年估計有43 萬台，預估2020 年全球出貨量則飆漲到200 萬台，滲透率提升到1％，隨著生產製造的條件成熟及成本的下降，與品牌積極推廣和5G 條件逐步成熟，將會提升8K 面板市場需求，到2022 年8K 面板的滲透率將提升到3.6％，出貨量達到950 萬片。

雖然目前市面售價還要價不菲，但是在廠商講求規格以刺激買氣的情況下，8K 電視成為發展中的新潮流，光電協進會預估，當轉播製作的拍攝與傳輸等建設都已完備，以及8K 電視的價格達到消費者可以接受的甜蜜點，8K滲透率才會逐漸拉高，8K 電視將成為消費市場主流規格並全面普及，真8K 時代將隨之來臨。