快訊

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩Q＆A看這裡

酒駕零容忍 研勤攜台灣代駕公司幫駕駛驗明正身

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
研勤／提供
研勤／提供

力挺酒駕零容忍政策，研勤（3632）今（10）日宣布攜手台灣代駕，運用PAPAGO!『Face8台灣臉霸人臉辨識引擎』技術共同建構代駕駕駛「驗明正身」管理系統，即日起全面上線營運。

有鑑於國內外網路叫車或代駕服務，偶有發生假藉正牌駕駛進行營業，甚至藉此為犯罪行為情形，台灣代駕已於接單系統APP上加入研勤科技Face8台灣臉霸人臉辨識技術，在代理駕駛每次接單前，強制要求代理駕駛需進行人臉辨識「驗明正身」後始可接單，如此可以強化落實對代理駕駛管理，建構一更安全有保障的代駕服務環境。

研勤董事長簡良益表示，藉由PAPAGO! 所擁有Face8台灣臉霸技術，與台灣代駕跨界合作，全力力挺政府交通安全政策，將有助積極拓展酒後代駕服務營業規模，強化以人及服務為本的理念，幫助台灣民眾更容易接觸與運用代駕服務。

酒駕 APP

延伸閱讀

重申酒駕零容忍 徐國勇：酒測次數沒減少

防疫空隙？徐國勇重申：酒駕零容忍，次數絕不減少

大叔金錢豹喝掛酒駕上路 國道自撞害友噴飛慘死吃牢飯

徐國勇：沒有不抓酒駕 彈性執行與防疫取得平衡

相關新聞

臻鼎擴海外版圖 東南亞首先考慮泰國

全球PCB龍頭臻鼎董事長沈慶芳今（10）日提到，臻鼎在全球化布局之下，除了投資台灣先豐以外，在海外生產布局都是配合客戶需...

台灣之星搶進5G無痛升級 最低599元吃到飽

台灣之星宣布，營運成續大躍進，2019年電信服務營收市場唯一正成長，全年EBITDA突破30億單月營業利益轉正，全年較開...

2月營收／朋億年增3成：今年可望先蹲後跳

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）2月合併營收2.59億元，月減11.59%、年增29.9%。朋億前二月合併營收5.52億元，較去年同期減少25.7%，不過，隨著工程施作與出貨回升，今年營運可望先蹲後跳。

2月營收／聖暉年增6成 全年營收估首季落底

無塵室工程廠商聖暉（5536）2月合併營收8.27億元，月減21.6%、年增60.5%。

2月營收／閎康年增35.6% 訂單滿載至6月

半導體檢測大廠閎康（3587）公布2月營收2.14億元，年增35.6%；前2月合併營收4.4億元，年增26.1%，表現相對穩健。

2月營收／家登年增近4成 客戶轉單提前擴廠

半導體設備廠家登（3680）2月合併營收1.13億元，年增38.3%；前二月合併營收2.56億元，年增1.3%。家登表示，年假結束半導體營運恢復正常水準，客戶出貨陸續步上軌道，因新冠肺炎疫情影響，已有部分客戶轉單至家登，為因應轉單需求，已提前展開擴廠、擴線作業。

2月營收／精誠營收年增逾6成 率資服族群抗跌

資訊服務商精誠（6214）無懼新冠肺炎疫情，受惠工作天數長，以及認列大型專案營收，2月業績表現傑出，單月合併營收20.26億元，較去年同期成長達64.3%；累計前兩個月合併營收39.73億元，年增21%，是歷年同期新高。

4G專利權訴訟延燒德國、日本 夏普再告OPPO侵權

鴻海（2317）集團旗下日商夏普與中國大陸手機廠OPPO專利訴訟戰持續延燒，夏普升級打擊範圍，在德、日兩地法院分別提起專利侵權案，強調OPPO侵犯夏普智慧手機的4G LTE專利。

電子五哥 拚報復性反彈

中國大陸2月10日復工迄今已滿月，台灣電子五哥拚3月恢復正常季節性人力水準，力求季底「報復性」反彈出貨。

疫情商機！資富電子超省電「挖礦機」問市

新冠肺炎疫情升溫，宅經濟當道！資富電子繼翻牆機熱銷後，加碼推超省電的50瓦「挖礦機」問市，耗電量是傳統動輒1,300瓦至...

台積電、美光投資帶動 台灣今年晶圓廠設備支出奪冠

SEMI（國際半導體產業協會）今（10）日公布最新「全球晶圓廠預測報告」，全球晶圓廠設備支出將從去年的低潮反彈，今年穩健...

夏普再告OPPO 侵犯4G LTE專利

鴻海集團旗下日商夏普與中國大陸手機廠OPPO專利訴訟戰持續延燒，夏普升級打擊範圍，在德國、日本兩地法院分別提起專利侵權案...

熱門新聞

元大S&P原油正2開放申購！跌勢恐擴大

六福客棧笑著熄燈 自抬身價背後的如意算盤？

電子代工廠 營收重感冒

鼓勵小企業給薪 富邦產險率先推出防疫薪資保險

口罩生產4月拚全球第二大國 經濟部擬做「防疫外交」

楊金龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 威脅全球經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。