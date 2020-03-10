酒駕零容忍 研勤攜台灣代駕公司幫駕駛驗明正身

力挺酒駕零容忍政策，研勤（3632）今（10）日宣布攜手台灣代駕，運用PAPAGO!『Face8台灣臉霸人臉辨識引擎』技術共同建構代駕駕駛「驗明正身」管理系統，即日起全面上線營運。

有鑑於國內外網路叫車或代駕服務，偶有發生假藉正牌駕駛進行營業，甚至藉此為犯罪行為情形，台灣代駕已於接單系統APP上加入研勤科技Face8台灣臉霸人臉辨識技術，在代理駕駛每次接單前，強制要求代理駕駛需進行人臉辨識「驗明正身」後始可接單，如此可以強化落實對代理駕駛管理，建構一更安全有保障的代駕服務環境。

研勤董事長簡良益表示，藉由PAPAGO! 所擁有Face8台灣臉霸技術，與台灣代駕跨界合作，全力力挺政府交通安全政策，將有助積極拓展酒後代駕服務營業規模，強化以人及服務為本的理念，幫助台灣民眾更容易接觸與運用代駕服務。