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台灣之星搶進5G無痛升級 最低599元吃到飽

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
台灣之星5G無痛升級資費。 記者黃晶琳／攝影
台灣之星5G無痛升級資費。 記者黃晶琳／攝影

台灣之星宣布，營運成續大躍進，2019年電信服務營收市場唯一正成長，全年EBITDA突破30億單月營業利益轉正，全年較開台時大幅改善逾35億元。

台灣之星也宣布5G標誌亮相：5G時代來臨「未知Unknown」、「合作Collaboration」、「加乘 Mulfiple」。

台灣之星也宣布5G無痛升級方案，從599元起到999元，依照客戶年資不同，擁有3個月到24個月的免費體驗。

達人表示，最低599元吃到飽，最長體驗時間長達24個月，幾乎等於月繳999元，就可以5G吃到飽。

台灣之星總經理賴弦五認為，2020年是台灣電信產業重要的一年，隨著5G競標落幕，也宣告著我們即將邁入到「5G元年」。

賴弦五表示，伴隨5G競標告一段落，感謝股東們長期以來的大力支持，讓台灣之星能在5G競標中取得關鍵3.5GHz黃金頻段40MHz，對比初入4G電信產業之時，台灣之星的體質已不可同日而語，迎向「5G元年」我們已蓄勢待發，定將全力以赴。

迎接5G的到來，台灣之星也同步發表全新「5G標誌」結合TStar的「T」以「X」為主體帶出5G世界的三種意涵一「未知Unknown」「合作Collaboration」與「加乘

Mulfiple」，展現在新時代的開端，將對「未知」發起探索，透過大膽突破框架，在不確定裡找到機會，升級到5G，育後象徵的是更多跨領域的「合作」電信業也將不再單打獨門，透過同業合作與異業整合，為整個生態鏈的脈動創造出更多火花，同時5G的技術特性更將推動應用翻倍發展，讓過去紙上談兵的未來開始有了實現的可能，為我們身處的世界帶來超越線性成長的倍數「加乘」爆發。

5G 台灣之星 4G

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