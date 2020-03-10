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疫情商機！資富電子超省電「挖礦機」問市

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
資富電子執行長趙士銘展示新推出的省電「挖礦機」，要搶宅經濟商機。記者李珣瑛／攝影
資富電子執行長趙士銘展示新推出的省電「挖礦機」，要搶宅經濟商機。記者李珣瑛／攝影

新冠肺炎疫情升溫，宅經濟當道！資富電子繼翻牆機熱銷後，加碼推超省電的50瓦「挖礦機」問市，耗電量是傳統動輒1,300瓦至1,500瓦的挖礦機的30至50分之一，要進軍區塊鏈與資安等龐大新商機市場。

資富電子創辦人兼執行長趙士銘表示，資富電子是國內第一個以第四層以上網路安全技術為基礎的專業網路科技團隊。趙士銘是清大資工博士，網羅在資工業界深耕20年以上的碩博士校友，三年前進駐清華大學創新育成大樓。工程團隊近30人，是台灣少數具有研發創新能力與銷售實力的公司。堪稱是台灣資安、防毒駭、P2P加密通訊、區塊鏈、挖礦加速引擎等虛擬化技術的隱形冠軍。

資富電子研發的「USB小紅傘保防碟」，獲得全球安裝防護率第一的「德國小紅傘」認證，並成功銷售給全球最大的日月光半導體等封測廠，昇陽國際、和吞科技；友達光電及智晶光電廠均採用。另外，擁有專利的P2P穿透加密通訊裝置， 俗稱「翻牆機」，可以讓散駐中國與海外的人士，能愜意使用騰訊視頻，或雙向谷歌與臉書等服務。

區塊鏈技術中，當前最被人關注就是虛擬貨幣，2020年拜肺炎疫情之賜再度強勢回歸。最熱門的比特幣與以太幣，都從去年低點漲至近日約有三至四倍的漲幅。更逢區塊鏈技術突破元年，比特幣於2月突破1 萬美元，有分析師看好短期可望回到1.2萬美元價位；以太坊發行的以太幣也上看300美金。

去年各國對區塊鏈與虛擬貨幣法規與管制的關係，導致比特幣價格直直落。更因為挖礦所需大量的電費消耗資源，而不堪重負，進而引發「礦災」，造成礦機關機頻繁，價格崩落的噩夢近在眼前。但隨著去年下半年中國官方暗示將加快區塊鏈發展，又讓比特幣一度重回萬元大關，再加上近期受到武漢肺炎疫情升溫，更讓投資人避險情緒高漲，再次關注虛擬貨幣市場。

趙士銘看到了「虛擬貨幣」以及「區塊鏈」崛起的大好商機，也也投入挖礦機的研發。靠著團隊防毒駭、網路安全加速，以及相關軟軟硬體等技術，成功開發出針對以太坊與抵制AISC系列幣種的挖礦加速引擎，透過FPGA晶片與雲端AI的連結等專利技術，運用AIOT模組架構，帶領著虛擬貨幣的礦工們邁向高效益、高省電節能的高挖礦獲利時代。

回首創業路，趙士銘表示，一路上有遇上情義相挺的貴人，例如廣達董事長林百里的廣明光電，就曾經委託他們團隊開發資安相關產品，奠定成功的基石；也曾遇上貪婪惡毒的合夥人，在公司剛獲利時惡意汙蔑引發官司糾紛；更曾遇到假意介紹客戶的掮客，侵吞客戶款項後，就逃之夭夭。

趙士銘仍堅持以「阿甘秉直負責與傻勁堅持的精神」，與客戶攜手合作共創產品利基，要以正能量贏得成就、創造傳奇。趙士銘說： 「貴人有兩種，一種是幫你的正貴人，另一種是害你的逆貴人，無論是正貴人還是逆貴人，都必須心懷感恩。」因為他們都是淬鍊創業者，通往成功之路的養份。

資富電子執行長趙士銘展示系列產品，翻牆機、挖礦機都因肺炎疫情銷售加溫。記者李珣瑛／攝影
資富電子執行長趙士銘展示系列產品，翻牆機、挖礦機都因肺炎疫情銷售加溫。記者李珣瑛／攝影

區塊鏈 虛擬貨幣 智晶光電

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