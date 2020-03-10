夏普再告OPPO 侵犯4G LTE專利

鴻海集團旗下日商夏普與中國大陸手機廠OPPO專利訴訟戰持續延燒，夏普升級打擊範圍，在德國、日本兩地法院分別提起專利侵權案，強調OPPO侵犯夏普智慧手機的4G LTE專利。

夏普聲明，已經於3月6日在德國慕尼黑法院及曼海姆區法院對OPPO提起專利侵權損害訴訟。同時，夏普也於3月6日及9日在東京地方法院對日本OPPO公司提起專利侵權案。

夏普表示，OPPO及OPPO日本公司侵犯其智慧手機中實現的幾項4G LTE專利，夏普將其專利組合視為其業務發展的主要資源，夏普將採取必要行動保護知識產權。

夏普在今年1月下旬已在東京地方法院對日本OPPO公司提起專利侵權訴訟，控訴OPPO侵犯其1項涉及智慧型手機通訊技術的無線區域網路專利，並要求法院對日本OPPO提出臨時禁制令，禁止日本OPPO銷售涉侵權等五款智慧手機。

陸媒報導，對於夏普新一輪訴訟，OPPO回應，反對不當高價，以及以訴訟作為工具等不合理磋商，不排除通過法律手段捍衛自身利益。

OPPO強調，公司多年來已與高通、諾基亞、愛立信等業界龍頭廠締結深度知識產權合作協議。此外，截至2019年2月，OPPO全球專利申請量超過4.3萬件，授權數量超過1.6萬件，發明專利數量在中國企業排名第三。

事實上，OPPO早已反擊，在夏普1月對其展開訴訟時，OPPO在2月已分別在中國深圳市法院提出訴訟，以及在日本東京返院起訴夏普侵權其閃充技術相關專利。

業界人士指出，儘管中國對專利知識產權近年有逐漸重視，但相對於歐美日等國家，目前對於保護專利還處於落後階段，以OPPO夏普官司來看，在中國的訴訟將不利夏普，但在德國、日本方面則相對有勝算。