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聯合再生2月營收月增58% 缺料可望下季恢復正常

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

太陽能廠聯合再生（3576）公布2月營收較上月大幅增加58%，由於近日市場傳出，上游缺料恐影響太陽能廠後市營運，對此，聯合再生表示，目前中國供應鏈已陸續復工中，目前缺料情況也有緩解，預期第2季供料應可恢復正常。

聯合再生能源公布2月自結合併營收為10.9億元，較上月大幅成長58%，對於2月營收較上月營收大幅成長，該公司表示，主要是由於模組專案開始出貨及1月營業天數由於農曆春節假日影響，相較2月較低。

另外，聯合再生也表示，近日中國供應鏈陸續復工，新冠狀肺炎疫情影響逐步趨緩，目前缺料狀況已經有所緩解，可望在第2季恢復正常。

再生能源發展條例中的用電大戶條款將在今年年中正式上路，預計初步將有300家企業受到影響，聯合再生能源積極協助客戶規劃設置太陽能發電及儲能設備，以便善盡企業社會責任，並達成政府2020年太陽能累積設置6.5GW的短期目標，及2025年累積裝置容量20GW的長期目標。

聯合再生近日也代子公司旺能吳江公告，參與新日光（南昌）現增案，合計1.35億人民幣，目前旺能吳江和新日光（南昌）都是作為太陽能電池的銷售和採購中心。

對於市場缺料的情況，TrendForce先前即指出，模組與逆變器等關鍵設備將是PV產業受此波疫情影響最嚴重的環節。由於模組原材料中的矽晶圓與輔材如EVA、鋁框與玻璃等高度倚賴中國供應，然而中國內部受限於物流與復工不斷延遲的影響，台廠原先的春節原物料庫存最多能撐到3月底，部分在東南亞有工廠的製造商可以先轉調因應，對於沒有東南亞工廠的模組廠，廠商仍在觀望情勢盼能做出最好的因應。

太陽能電池 營收 東南亞

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