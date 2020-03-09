有請「護國神山」 我科學園區營業額今年續拚創高

今年新冠肺炎疫情延燒，各國股市全面下挫，但我國三大科學園區卻對今年營業額和出口額抱持相對樂觀看法，主要是因為今年三大科學園區都靠台積電撐盤，5奈米製程今年拚量產，3奈米製程現已在整地建廠。

正當全球產業界因疫情爆發，而擔憂斷鏈危機，台積電在三大科學園區的布建沒有任何影響，科技部官員私下更以產業界「護國神山」來形容台積電，認為台積電製程走得很先進，值此疫情延燒之際，全世界都會下單給台積電。

台積電7奈米生產基地所在的中科管理局長許茂新表示，中科產業結構中，積體電路占比最高，以7奈米製程為例，上下游供應鏈完整，重要製程、技術都在台灣，依賴中國大陸比例不高，今年前2月中科積體電路出口額成長26%；針對外界關切斷鏈問題，就中科的了解，中科積體電路生產原物料來自中國大陸（含香港）僅7%，換言之，原物料主要還是來自台灣及其他地區。

在竹科，台積電為布局前瞻先進製程技術，規畫於竹科寶山投資3,800億元擴建設置3奈米製程研發中心，研發投資金額達1,800億元。

南科副局長蘇振綱表示，台積電5奈米先進製程已於2019年完成試產，今年上半年將陸續量產，此舉更可使得南科今年營業額突破8,000億元，成長率由負轉正；台積電3奈米製程亦於2020年開始建廠，預計2022年量產。

此外，蘇振綱指出，華邦電於南科高雄園區投資3,350億元，廠房正在興建中，預計2022年投產營運，新廠將導入25奈米製程技術，生產以「利基型隨機動態存取記憶體」和「快閃記憶體」等產品。