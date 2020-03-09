疫情衝擊！台科學園區笑迎轉單 營業額有望維持正成長

科技部今（9）日表示，受惠於5G、人工智慧及物聯網等半導體產品需求持續暢旺，去（2019）年我國三大科學園區營業額逾2.6兆元、就業人數逾28萬人，雙雙創下歷史新高。展望今年，儘管新冠肺炎疫情攪局，因三大科學園區有半導體量產加持，預估三大科學園區今年全年營業額有望維持正成長。

科技部長陳良基表示，今年前2月，三大園區出口額仍呈正成長，預計營業額維持正成長，因疫情對產業難免有所衝擊，後續仍須觀察，他對今年三大科園區影響，持「審慎」看法。陳良基並表示，自爆發疫情以來，目前三大園區接單正常，三大園區也沒有斷鏈危機。

自疫情爆發以來，目前3大園區中，僅南科有一家光電廠有23位員工自3月6日至3月底實施無薪假，一個月將減少4至5天工時。

三大科學園區主管則對科學園區今年營業額持正向樂觀。中科管理局長許茂新表示，以中科為例，儘管已有疫情干擾，今年前2月出口額成長11.99%，甚至因南韓受疫情影響，更有急單轉單到中科廠商，目前來看，疫情對科學園區廠商影響不大。

竹科管理局長王永壯表示，今年全球主要經濟體景氣在貿易戰及2019新型冠狀病毒疫情下審慎保守，全球整體貿易成長力道將減緩，惟5G應用、物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，廠商研發高階產品陸續上市，皆有利維繫科學園區出口續航力，2020年園區表現樂觀預估將可持續溫和成長。

整體來說，竹科和中科預期今年營業額有機會分別微幅成長1.5%、2%；今年隨著台積5奈米量產，南科今年營業額成長率將轉為正成長6%，營業額將突破8,000億元。