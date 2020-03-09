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中科去年營業額直逼8,000億再攀高峰 三年內有望破兆

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中部科學園區去年營業額刷新紀錄達7,972.32億元、年增約9.9%，直逼8,000億大關。圖為旗艦指標的台積電中科廠。記者宋健生／攝影
中部科學園區去年營業額刷新紀錄達7,972.32億元、年增約9.9%，直逼8,000億大關。圖為旗艦指標的台積電中科廠。記者宋健生／攝影

受惠高效能運算、物聯網需求熱絡與晶圓7奈米製程出貨快速成長，中部科學園區去年營業額刷新紀錄達7,972.32億元、年增約9.9%，直逼8,000億大關；而出口額4,469.94億元、年增28.5%，表現持續亮眼。

另外，園區就業人數也突破5萬、達5萬817人，較2018年同期增加約6.1%，營業額、出口額及就業人數均續創歷史新高。

展望未來，隨著台積電7B新廠完工投產，以及美光擴廠完成，中科園區今年營收應可衝破8,500億元，三年內有望破兆。

就園區主要產業來看，積體電路產業受惠於人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增，營業額6,052.60億元、年增17.6%，占園區整體營業額比重達75.92%，表現最為亮眼。

光電產業受國際大廠面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額1,541.46億元、年減9.8%，占整體營業額比重19.34；廠商對此將積極透過持續研發製造高階化及利基型產品，全力維持產業競爭力。

精密機械產業因設備採購需求減緩，影響廠商接單狀況，營業額衰退11.9%；生物科技產業受惠新進廠商進駐營運，以及新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長36.7%。

中科去年共引進18家高科技廠商，主要以精密機械14家最多、生物技術3家、園區供應事業1家；投資總金額58.12億元，總計去年新增投增資金額逾360億元。

亮點廠商包括瑞士商台灣托納斯科技，主要研製走心式車床與多軸車床及走心式車床主軸與電動導套；瑞士商柏泰台灣分公司，主要研製高精密螺絲扣件及智慧工廠物流管理系統。

友嘉集團主要研製CNC立式及臥式加工中心機、CNC車床、五軸立式加工中心機、智慧製造自動化生產線、龍門加工中心機及臥式搪銑床等。

而截至去年12月底，中科園區已引進206家國內外高科技廠商（包含42家外商），計畫投資額逾2兆1,191億元。

展望未來，中科管理局長許茂新說，受新冠肺炎疫情影響，預估今年全球經貿成長幅度將下修，但美中貿易戰可望緩解、台商回台投資、5G基礎建設加速等因素影響，台灣出口將有正面表現。

尤其，中科園區廠商半導體高階製程接單暢旺，5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，可望帶動園區廠商營業額再創新高，就業人數邁向5.5萬人。

中科園區2019年各產業營業額同期比較。
中科園區2019年各產業營業額同期比較。

中科 半導體

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