科學園區2019年營收再創新高 估今年可溫和成長

科技部今天公布科學園區2019年營收達2兆6321億元，再創歷史新高，年成長1.39%，其中南科雖因積體電路業客戶製程轉換，較去年同期衰退6.59%，但竹科、中科都是正成長，中科還成長近1成。

同時，去年園區出口額同創歷年新高，達新台幣2兆669.13億元，較2018年成長15.99%；就業人數來到28萬48人，同步創下歷史新高紀錄。

近期因為新冠肺炎疫情，全球整體貿易成長力道將減緩，但展望2020年，新竹科學園區管理局長王永壯、中部科學園區管理局長許茂新估全年營業額可各成長1.5%、2%，南部科學園區管理局副局長蘇振綱更表示，因今年有台積電的5奈米產能開出，估計年成長可達7%。

至於新冠肺炎疫情，會不會讓園區出現供應鏈斷鏈危機，科技部長陳良基表示，目前3大園區沒有斷鏈危機，但必須看第2季、第3季疫情發展，狀況才會比較明朗，今年1、2月科學園區出口額跟去年同期相比仍為正成長。

許茂新進一步表示，由於台灣半導體產業鏈完整，加上積體電路重要製程跟技術都在台灣，仰賴中國比例不高，供應鏈相對影響較小。但精密機械產業因為設備需求量減緩，恐會受到較大影響。

目前3大園區中，僅南科有1家光電廠自3月6日至3月底實施「減少工時」，日前經勞資開會協商達成協議，排定員工分批休假，預計有23位員工受影響，一個月將減少5天工時。

科學園區是台灣經濟的金雞母，也是重要的產業指標，科技部今天下午報告科學園區2019年度營運成果，報告指出，去年整體營業額達2兆6321億元，其中，竹科受惠積體電路產業聚落發展完整，驅動整體營收向上成長達1兆916.46億元、成長1.5%；中科則因人工智慧、物聯網、及高效能運算晶片需求暢旺及7奈米製程產品需求大幅成長，推升整體營收達7972.32億元、成長9.98%。

不過，南科因積體電路產業客戶產品製程轉換，且無大型擴廠新產能開出，以致微幅下滑，2019年全年營收為7432.36億元、衰退6.59%。

若以6大產業分析，光電產業衰退幅度最多達12.01%，主要原因為面板、太陽能及LED光電元件等次產業，受到國際大廠產能過剩及政策補貼等負面因素衝擊；精密機械產業則因中美貿易戰影響，設備採購需求減緩，影響接單狀況衰退約3.74%。

積體電路、電腦及周邊、通訊、生物技術產業均受惠5G、人工智慧、AI智慧物聯網及政策推動醫療器材等因素，營業額各年成長2.12%、94.42%、38.64%、13.89%，也帶動園區營收走出上半年的美中貿易戰陰霾，再創新高。

而受惠市場對智慧型手持行動裝置需求持續增加，及5G網路升級需求增加，帶動晶圓代工、封測等半導體產業供應鏈及網通產業需求，成為園區主要出口成長動能，整體出口額為2兆669.13億元，較2018年成長15.99%。

科技部表示，近期因為新冠肺炎疫情，全球整體貿易成長力道將減緩，但因5G應用、物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，廠商研發高階產品陸續上市，有利維繫科學園區出口續航力，預估2020年可溫和成長。