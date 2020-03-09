快訊

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

東捷資訊2月營收年增21.2% 結盟佐臻強化智慧工廠應用

經濟日報 / 記者張義宮／台北即時報導
東捷資訊董事長高尚偉率領下的團隊，2月營收年增21.2%，並結盟佐臻強化智慧工廠應用。記者張義宮／攝影
東捷資訊董事長高尚偉率領下的團隊，2月營收年增21.2%，並結盟佐臻強化智慧工廠應用。記者張義宮／攝影

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（9）日公告2月營收為0.56億元，較去年同期增加21.29%；今年前2月累計營收為3.68億元，較去年同期2.66億元成長38.18%，除了連續兩個月呈現雙位數成長，累計營收並已超越2019年第1季表現，在疫情期間展現逆勢成長亮眼成績。主要成長原因為新客戶看準智慧工廠的發展，及對ERP升級的需求所致。

為了持續強化智慧工廠應用，東捷資訊攜手深耕智慧眼鏡市場多年的佐臻，結合智慧倉儲及AR技術，打造SmartWMS（智慧倉儲管理系統），透過即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。這個系統同時可與SAP ERP資料無縫整合，即時雙向交換盤點資料，並已成功應用於東捷資訊母公司東元電機無錫等廠區，讓倉儲作業流程從5天縮短為2天，提升作業效能，目前亦與國際級科技大廠洽談合作中，預計可望為公司物聯網應用佈局再下一城。

東捷資訊董事長高尚偉表示，智慧倉儲是企業邁向智慧製造不可或缺的重要關鍵，從收到訂單、採購詢價、進料、存放及出貨配送等供應鏈，透過條碼掃描自動產生數據，讓企業運用大數據分析管理每個環節的成本效益，即時掌握物料的存放位置及保存期限，避免產生呆滯物料問題，精準做出改善。

東捷資訊透過淺顯易懂的視覺化動態儲存格管理介面，即時顯示倉庫儲存狀態，電子表單搭配行動PDA簽收，達到即時狀態紀錄。而結盟佐臻打造SmartWMS整合解決方案，倉儲作業人員穿戴智慧眼鏡，只要透過AR指引操作動線，就能在複雜的倉儲空間中迅速撿貨，找到物料存放貨架位置，降低入／出貨錯誤機率，即使是新手也能輕鬆上手，不僅能進一步根據訂單排程，靈活調度現場人力，亦可幫助企業大幅提升作業效能。

東捷資訊擁有堅強的SAP顧問團隊，對於製造業運作有深厚的知識基礎，除既有ERP客戶持續拓展外，在智慧工廠等物聯網應用發展持續可見，既有客戶亦有導入智慧工廠趨勢。隨著新冠肺炎疫情不確定性發展，影響製造業供應鏈，將加速推升智慧工廠、AIOT等需求，助益今年營運展望正向。

營收 東元電機 疫情

延伸閱讀

2月營收／東捷前2月 超越去年Q1整季

東捷資訊布局智慧工廠 結盟佐臻打造SmartWMS

東捷資訊2月營收增逾21% 布局智慧工廠應用

名人書房／高尚偉智慧共享 改變經濟模式

相關新聞

中科去年營收創新高 積體電路佔75.92%

因高效能運算、物聯網需求熱絡與晶圓7奈米製程出貨快速成長，中科去年度營業額刷新紀錄，達7972.32億元，包括營業額、出...

面板廠2月營收揭曉 彩晶逆勢年增14.78%

台系面板廠今（9）日揭曉2月營收，「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）表現兩樣情，友達較元月小幅回溫；群創持續...

高通成立台灣創新中心 支持在地新創團隊

高通今（9）日在台北成立高通台灣創新中心，作為高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan ...

面板下半年拉貨 聚焦終端需求

邁入3月，由於65吋（含）以下面板供給持續緊俏，價格維持上漲態勢，友達（2409）、群創（3481）等台系面板廠獲利有撐。

TWS蓬勃 藍牙3傑淡季不淡

法人看好真無線藍牙耳機（TWS）市場，買氣受疫情所拖累，相較於智慧型手機衰退的幅度可望來得較少，故看好台廠當中的康控-KY（4943）、美律（2439）與瑞昱（2379）營運淡季不淡。

5G iPhone傳延至10月亮相

新冠肺炎肆虐，儘管中國大陸官方宣布復工率逐步上升，但陸媒引述上游供應鏈消息，預估蘋果原訂今年9月發表的5G iPhone，將延遲至10月才發布；低價的iPhone 9量產時間也將延後。對此，鴻海與和碩皆表示，不對單一產品及客戶評論。

英特爾新架構GPU 傳採台積6奈米生產

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器及圖形處理器（GPU）訂單，根據外媒報導，謠傳可能性越來越高，英特爾在考量自身產能不足與超微競爭壓力，預計在2021年問市的Xe架構的DG2圖形處理器可能交由台積電6奈米生產，2022年則將採用3奈米製程來生產。

群聯2月營收月增逾二成 公司：客戶未砍單仍穩定下單

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯電子（8299）今（9）日公布2月營運結果，合併營收為40.02億元，較去年...

英特爾下單成真？ 外媒指下一代GPU由台積電6奈米生產

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器...

聯發科受疫情與競爭影響 日系外資下修目標價

日系外資認為，新冠肺炎疫情及同業高通削價競爭，將影響手機晶片廠聯發科今年5G晶片出貨量及平均售價，調降目標價至465元，...

DRAM第2季合約價看漲 伺服器記憶體估2成

動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供不應求，市調機構集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望走揚；其中，又以伺服器記憶體漲...

外資變現壓力大 專挑權值股提款

外資上周賣超台股548.15億元，由計今年來賣超台股2,274億元，外資變現壓力下，權值股、金融股淪為外資主要提款機，統...

熱門新聞

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

中華電499雙飽資費 今年確定告終

國際油價戲劇性崩跌 台塑化恐重演單季大虧百億慘況？

AirPods要推平價版 台鏈振奮

面板急速漲價 旺到Q2

尷尬！ 64.6%民眾不會為「振興抵用券」使用國旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。