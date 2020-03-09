東捷資訊2月營收年增21.2% 結盟佐臻強化智慧工廠應用

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（9）日公告2月營收為0.56億元，較去年同期增加21.29%；今年前2月累計營收為3.68億元，較去年同期2.66億元成長38.18%，除了連續兩個月呈現雙位數成長，累計營收並已超越2019年第1季表現，在疫情期間展現逆勢成長亮眼成績。主要成長原因為新客戶看準智慧工廠的發展，及對ERP升級的需求所致。

為了持續強化智慧工廠應用，東捷資訊攜手深耕智慧眼鏡市場多年的佐臻，結合智慧倉儲及AR技術，打造SmartWMS（智慧倉儲管理系統），透過即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。這個系統同時可與SAP ERP資料無縫整合，即時雙向交換盤點資料，並已成功應用於東捷資訊母公司東元電機無錫等廠區，讓倉儲作業流程從5天縮短為2天，提升作業效能，目前亦與國際級科技大廠洽談合作中，預計可望為公司物聯網應用佈局再下一城。

東捷資訊董事長高尚偉表示，智慧倉儲是企業邁向智慧製造不可或缺的重要關鍵，從收到訂單、採購詢價、進料、存放及出貨配送等供應鏈，透過條碼掃描自動產生數據，讓企業運用大數據分析管理每個環節的成本效益，即時掌握物料的存放位置及保存期限，避免產生呆滯物料問題，精準做出改善。

東捷資訊透過淺顯易懂的視覺化動態儲存格管理介面，即時顯示倉庫儲存狀態，電子表單搭配行動PDA簽收，達到即時狀態紀錄。而結盟佐臻打造SmartWMS整合解決方案，倉儲作業人員穿戴智慧眼鏡，只要透過AR指引操作動線，就能在複雜的倉儲空間中迅速撿貨，找到物料存放貨架位置，降低入／出貨錯誤機率，即使是新手也能輕鬆上手，不僅能進一步根據訂單排程，靈活調度現場人力，亦可幫助企業大幅提升作業效能。

東捷資訊擁有堅強的SAP顧問團隊，對於製造業運作有深厚的知識基礎，除既有ERP客戶持續拓展外，在智慧工廠等物聯網應用發展持續可見，既有客戶亦有導入智慧工廠趨勢。隨著新冠肺炎疫情不確定性發展，影響製造業供應鏈，將加速推升智慧工廠、AIOT等需求，助益今年營運展望正向。